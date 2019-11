Todos los detalles imperdibles de la 9na edición del Prix de Baron B

Se trata de un evento instalado hace varios años en la agenda porteña, de tinte solidario y pleno de glamour, que siempre convoca a importantes figuras. La pareja del momento y próxima a casarse, Carolina Ardohain y Roberto García Moritán se llevaron todas las miradas. Disfrutaron, bailaron y brindaron con amigos. Nacho Viale, siempre presente en la fiesta de Baron B estuvo junto con Lucía Pedraza; Valeria Mazza y Alejandro Gravier fueron otras de las parejas importantes de la gala. Angie Landaburu y su flamante marido Tomás Eurnekian terminaron su civil y se acercaron a disfrutar de la 9na edición junto con amigos y testigos del casamiento.

Dante Spinetta, Mike Amigorena, Pía Slapka, Andrea Frigerio, Luli Fernández, Mariana Arias, Paloma Cepeda, Rocío Guirao Díaz, Soledad Ainesa, fueron otras de las celebrities de la noche.

La novena edición del Prix de Baron B en el Hipódromo de Palermo: una noche inolvidable. Aquí, un resumen en imágenes. pic.twitter.com/P0jHiePuhx — Federico Croce (@FedericoCroce) November 14, 2019

Laura Noetinger fue la diseñadora de los fascinators más elegantes de la noche. Valeria Mazza eligió combinarlo con vestido de Pía Carregal, Luli Fernandez con un look de Carolina Herrera, Rocío Guirao Díaz luciendo su look de Boutique Celebre. Pampita se llevó todas miradas con su vestido de Marcelo Giacobbe. Angie Landaburu lució un vestido de Gabriel Lage después de su civil.

Cómo todos los años, Ivan de Pineda fue el encargado de conducir el evento y de contarles a los invitados que durante las dos primeras horas de la noche podían realizar donaciones apostando a cualquiera de los seis caballos que formaban parte del Prix de Baron B: Barón Bertrand de Ladoucette, Renaud Poirier, Baron B Extra Brut, Baron B Brut Nature, Baron B Brut Rose y 1970, y que todo lo recaudado iba a ser a total beneficio del Banco de Alimentos de Buenos Aires.

La entidad nació en el 2000 y fue el primer Banco de Alimentos de Argentina. Busca ser un puente entre los que sufren hambre y aquellos que desean colaborar, evitando que se desperdicien alimentos que están aptos para consumo. Lo hace solicitando donaciones de alimentos y productos que salieron del circuito comercial, pero están perfectamente aptos para ser consumidos.

El Banco recibe alimentos de parte de empresas, productores agropecuarios y supermercados, que luego son distribuidos entre 1062 comedores y otras organizaciones sociales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. A través de este apoyo se colabora con la alimentación y la nutrición de más de 143.000 personas por día. Su lema es “MENOS HAMBRE, MÁS FUTURO”.

Esta gala solidaria es una excelente oportunidad para visibilizar el trabajo que hacen estas instituciones y poder recaudar fondos, ya sea durante el evento o bien consiguiendo nuevos donantes para sus fundaciones a lo largo del año. En esta edición, los invitados al momento de confirmar su asistencia hicieron una donación a beneficio del Banco de Alimentos. A su vez, durante el evento pudieron continuar haciendo donaciones mediante la cual recibían un ticket para apostar por uno de los caballos y participar por excepcionales premios.

Entrada la noche fue la hora de la carrera de 1400 mts protagonizada por seis jinetes con sus casacas color verde, amarillo, rojo, celeste, negro y rosa que salieron disparados de las gateras para ser los grandes protagonistas de la 9va edición del Prix de Baron B. La victoria fue para el caballo bajo el nombre Baron B Extra Brut, que aventajó por pocos metros a sus competidores con un desenlace emocionante.

Este año entre todos los apostadores se hizo un sorteo de un viaje a Francia para 2 personas, volando en Business Class de Air France con estadía de 3 noches en París y una noche en la Champagne en hoteles de The Leading Hotels of the World: una colección de hoteles de lujo, compuesta por más de 400 hoteles en más de 80 destinos. Se trata del Hotel Lutetia, ubicado en el corazón de Saint Germain des Prés en Paris, y el Royal Champagne Hotel & Spa en la zona de la Champagne. Además, entre los apostadores del caballo ganador se eligieron los tres ganadores que se llevaron cinco cajas de Baron B.

Javier Iturrioz fue el encargado de la ambientación, que este año estuvo inspirada en colores dorado, negro, violeta y amarillo, donde la pista de baile fue la protagonista de la noche. También hubo espacios de pantallas led para fotos y un make up truck donde las invitadas jugaron a intervenir sus looks con glitter.

Pasadas las 23, todos se acercaron a la pista para moverse al ritmo de los DJs Chule Bernardo y Puli de María con una variada música desde clásicos de siempre hasta hits del momento que hicieron que la pista de baile sea la principal atracción para las estrellas de la noche y las infaltables selfies. Ahí se puedo ver a todos los invitados disfrutando de la música.

Alrededor de las 2 de la mañana la música se fue apagando y dando por finalizada la noche. Se confirmó: el Prix de Baron B es la gala más glamorosa y esperada del año.