El primer Cabernet Franc de Bodegas Bianchi y un almuerzo espectacular

Bodegas Bianchi continúa renovando su portfolio de marcas y presentó un nuevo varietal de alta gama, pensado para acompañar a los reconocidos Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot de la línea “Bianchi Particular”. Se trata de un Cabernet Franc-una variedad con personalidad que hoy se ha convertido en la favorita de muchos consumidores- elaborado con uvas de viñedos propios que la familia Bianchi posee en Los Chacayes, Valle de Uco.

El mismo fue presentando en un almuerzo íntimo en la bodega de Valle de Uco.

El almuerzo de presentación.

“De cada dos plantas de nuestra finca se obtiene una botella de Bianchi Particular Cabernet Franc”, contó Silvio Alberto, Chief Winemaker de Bodegas Bianchi, sobre este vino que fue recientemente calificado con 91 puntos por James Suckling, el conocido crítico de vinos de EE.UU.

“Los Chacayes es un terroir reconocido por sus grandes cualidades para la producción de vinos de alta gama. Entre ellas, la marcada la amplitud térmica diaria que permite obtener una maduración perfecta y la composición del suelo que entrega notas minerales a sus vinos. Estas características hacen de este Cabernet Franc un vino de gran complejidad y estructura”, agregó Silvio Alberto.

Este nuevo varietal se presenta con una intensidad aromática notable donde se destacan los frutos negros y rojos junto a especias dulces, notas a vainilla y ahumado. Posee también una potente expresión en boca, característica que sólo se logra cuando se encuentra el terroir adecuado para desarrollar a pleno su potencial.

Esta primera partida de Cabernet Franc, una edición limitada de la cosecha 2016, se presenta luego de 12 meses de crianza en barricas de roble francés, ofreciendo al consumidor la posibilidad de adquirir un vino de excelencia que forma parte de la línea “Bianchi Particular”, una selección de vinos que históricamente pertenecieron a la cava privada de la familia, por sus cualidades sobresalientes.

Esta ampliación de línea incluye también el rediseño de su imagen, brindando a través de su nueva etiqueta mayor información a los consumidores sobre atributos importantes como el terroir y el origen, al tiempo que gana en visibilidad, al aumentar su tamaño, e introduce además el concepto “Family Estate Grown” que remite a la procedencia de las uvas, cultivadas en la finca familiar de Los Chacayes, donde este varietal logra cualidades únicas.

La línea particular.

En este proceso de renovación de packaging, “Bianchi Particular” consigue también unificarse con el resto de las etiquetas de la bodega para ser reconocidas dentro de un mismo patrón, como marca global, tanto para Argentina como sus mercados del exterior.

La nueva y anterior etiqueta de la línea “Bianchi Particular”

La nueva y anterior etiqueta de la línea “Bianchi Particular”

Este cambio se inscribe en un proceso más amplio que comprende la presentación de la nueva imagen de la bodega, representada en identidad corporativa más actual. Esta nueva comunicación incluye en su logo la histórica cava familiar de la bodega en San Rafael y la fecha de fundación, destacando los 90 años de historia de esta familia del vino.

En nuestro país la producción de Cabernet Franc ronda las 1000 has plantadas según datos del INV 2017, su crecimiento es constante y cada día gana más adeptos entre los consumidores que se animan a las cepas no tradicionales. En este contexto, y luego del éxito internacional de esta línea de varietales premium, Bodegas Bianchi amplía su oferta y apuesta a esta nueva variedad, marcando tendencia en el dinámico segmento de la alta gama. Al respecto Adrián Cura, Gerente de Marketing de la bodega anticipa: “Presentamos en el mercado un Cabernet Franc que representa la excelencia de un producto creado con los más exigentes cuidados. Entendíamos que a la línea Bianchi Particular le faltaba un varietal no tradicional que acompañara su propuesta y que reflejara el espíritu de búsqueda e innovación que guía a nuestra bodega.”

Nueva identidad corporativa de Bodegas Bianchi

En nuestro país la producción de Cabernet Franc ronda las 1000 has plantadas según datos del INV 2017, su crecimiento es constante y cada día gana más adeptos entre los consumidores que se animan a las cepas no tradicionales. En este contexto, y luego del éxito internacional de esta línea de varietales premium, Bodegas Bianchi amplía su oferta y apuesta a esta nueva variedad, marcando tendencia en el dinámico segmento de la alta gama. Al respecto Adrián Cura, Gerente de Marketing de la bodega anticipa: “Presentamos en el mercado un Cabernet Franc que representa la excelencia de un producto creado con los más exigentes cuidados. Entendíamos que a la línea Bianchi Particular le faltaba un varietal no tradicional que acompañara su propuesta y que reflejara el espíritu de búsqueda e innovación que guía a nuestra bodega.”

La línea “Bianchi Particular” está disponible en las vinotecas más importantes del país a un precio sugerido: $810.- y en la tienda online: www.bodegasbianchi.com.ar

Acerca de la línea Bianchi Particular:

En 1976 nuestro enólogo mentor Enzo Bianchi agasaja a familiares y amigos compartiendo este particular vino de su cava personal. La insistencia de sus seres queridos por seguir disfrutándolo lo convencen de llevarlo al mercado. Con el tiempo Bianchi Particular se transforma en una línea de 3 varietales: Cabernet Sauvignon, Malbec y Merlot, a la cual hoy se suma el nuevo Cabernet Franc. Haciendo honor al espíritu de la primera cosecha, las uvas de este vino provienen exclusivamente de los viñedos familiares de Los Chacayes. En este terroir de suelo calcáreo y uvas aromáticas se obtiene un vino de cualidades únicas, con el sello de Valle de Uco. La complejidad, la frescura y estructura de este vino hacen de él un notable ejemplo de su terroir.