Bodegas Bianchi abre sus puertas al turismo en Valle de Uco

Bianchi, una de las más importantes bodegas de Argentina, abre las puertas de su bodega Enzo Bianchi (Valle de Uco, Mendoza), para que mendocinos y turistas puedan disfrutar de sus vinos y vivir cuatro experiencias inolvidables.

Estas propuestas enoturísticas se suman a las que ya tiene la Bodega en San Rafael, y que son recomendadas por los miles de turistas que la visitan desde hace 20 años, llevando a que Trip Advisor la premiara con el Certificado de Excelencia 2019.

La Bodega Enzo Bianchi, ubicada estratégicamente en Los Chacayes, ofrece cuatro alternativas para recorrer los viñedos y describir la historia, filosofía y los secretos de este terroir excepcional:

Experiencia Famiglia

Durante los 60 minutos que dura este opción, los turistas conocen los viñedos y aprenden sobre los procesos de elaboración de los vinos en la bodega, para finalizar con una degustación dirigida de Famiglia Bianchi Viognier, Famiglia Bianchi Malbec, Particular Cabernet Franc y Famiglia Bianchi Brut Nature. Se realiza todos los días con reserva previa de al menos 24 horas de anticipación.

Experiencia Particular

Esta propuesta de 90 minutos suma al reconocimiento de bodega y viñedos, una degustación premium de Stradivarius Chardonnay, Particular Malbec, Particular Cabernet Franc y Bianchi Extra Brut Premium, acompañada con una picada de quesos y ahumados. Todos los días, con reserva previa de al menos 24 horas.

Experiencia Bianchi

La posibilidad de conocer la bodega y viñedos y a continuación disfrutar de un almuerzo en el hermoso jardín de la bodega, o en la galería cerrada de la casa (dependiendo de las condiciones climáticas y preferencias del turista), con una vista privilegiada a las montañas del Valle de Uco. Se trata de un menú argentino tradicional de tres pasos con empanadas maridadas con Famiglia Bianchi Chardonnay; de principal Asado criollo con ensaladas y Mil Piedras Malbec y Particular Cabernet Sauvignon; y de postre Flan casero con dulce de leche y Extra Brut Bianchi. Sólo con reserva previa de al menos 48 horas.

Experiencia Full Day Enzo Bianchi

Ideal para el turista que desea pasar un día completo en Valle de Uco, esta alternativa incluye actividades que transformarán a la jornada en inolvidable. La cabalgata entre los viñedos y visita a la laguna con su maravillosa vista a las montañas, y posterior recorrido por la bodega, anticiparán el maridaje de quesos y ahumados que acompaña la degustación premium. En este caso, de Stradivarius Chardonnay, Particular Malbec, Particular Cabernet Franc y Extra Brut Premium. A continuación, el visitante disfrutará de un almuerzo típico argentino en el jardín de la casa o en la galería cerrada, con las platos tradicionales como empanadas, asado con ensaladas y flan casero, acompañados de Malbec Mil Piedras, Particular Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc, y Extra Brut Premium respectivamente. Se lleva a cabo todos los días, pero requiere reserva previa de al menos 48 horas.

Información útil

Dirección: Carril Los Sauces s/n, Los Chacayes, Tunuyán, Mendoza

Consultas/Informes/Reservas: 02622 - 499124 / (+549 2616189106) ; turismoenzo@bodegasbianchi.com.ar