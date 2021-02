Chrissy Teigen: la influencer que escribió en Twitter sobre un vino e indignó a todos los Estados Unidos

Chrissy Teigen, la esposa del cantante John Legend, contó en Twitter una anécdota que fastidió a muchísimos usuarios de esa red social, y a millones de norteamericanos.

Es que la influencer y presentadora contó que una vez pagó accidentalmente U$S 13.000 (trece mil dólares) por una botella de Cabernet, y además opinó que "apestaba". Por este comentario, también fue denostada por muchos sommeliers, quienes opinaron, como mínimo, que la modelo evidentemente "no es una gran conocedora de vinos". De hecho, Arvid Rosengren, el sommelier sueco que fue elegido mejor del mundo en el mundial de sommeliers que se realizó en Mendoza, Argentina, en el año 2016 fue uno de los que la criticó.

Hace pocos días, Teigen publicó un tweet preguntando a sus seguidores: "¿Qué es lo más caro que has comido y luego pensaste que apestaba?". Luego pasó a narrar su propia experiencia desafortunada. Según Chrissy, un camarero les recomendó a ella y a John Legend un "buen Cabernet" durante una cena. La pareja se llevó una sorpresa cuando recibieron la factura.

"Recibimos la factura y eran 13.000 dólares. ¿CÓMO ALGUIEN RECOMIENDA CASUALMENTE ESE VINO?", Escribió Teigen en Twitter. "Ni siquiera lo terminamos", especificó.

La opinión del sommelier

Aunque explicó que no conocía los detalles de la interacción de Teigen con el camarero, Arvid Rosengren explicó que él personalmente no habría recomendado una botella tan cara, especialmente a un cliente que aún no está muy familiarizado con el vino.

"La expresión 'tráigame un buen Cabernet' me diría que el invitado probablemente no está tan informado y no trataría de obligarlo a tomar una botella súper cara sin dejar bien en claro cuál es el costo", dijo Rosengren. "No creo que alguna vez haya recomendado nada por encima de unos pocos miles de dólares, e incluso así es solo después de tratar de captar los gustos y expectativas del huésped", especificó.

Annie Shapero, otra sommelier, aseguró que la apreciación hacia un buen vino se da con el tiempo, y que "Chrissy puede ser muchas cosas, pero no una conocedora en este tema".

La indignación en Twitter

Si bien el objetivo de Chrissy era vivir un momento divertido y conformar un hilo de respuestas graciosas, el tiro le salió por la culata, pues muchos se ofuscaron ocn su respuesta y la acusaron de clasista, "nada empática" y "millonaria con pocos sentimientos".

"?Pudiste recuperarte? Mientras tanto, hay gente ahogándose en deudas, perdiendo sus hogares, y sin dinero ni siquiera para pagar un doctor", dijo una internauta.

"Yo creo que nunca he podido tener 13 mil dólares todos juntos, pero buena historia Chrissy", expresó otro.

"Aquí podemos ver el capitalismo basura.Podés comprar accidentalmente una botella de vino de 13 mil dólares, pero la mayoría de los norteamericanos no pueden pagar U$S 300 en una emergencia", opinó un tercero.

Sin embargo, la misma Teigen les contestó: “Oye, no todo lo que digo en mi twitter va a ser identificable contigo porque es mi vida, mi twitter y mis historias”, expresó la famosa.

Sus fans, salieron a defenderla. “La gente se va a ofender sin importar lo que digas. Obviamente, ella no tenía la intención de gastar tanto en una botella de vino, pero sucedió (y estoy seguro de que el camarero está feliz por eso)", le escribió un simpatizante. "Chrissy, no creo que debas ocultar cosas así solo porque nunca me sucederá a mí", dijo otro. "Si no te gusta Chrissy Teigen, siempre puedes bloquearla. Siento que ya deberían saber cómo funciona este sitio web", señaló otra persona.