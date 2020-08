Esta es la bodega mendocina elegida como una de las mejores atracciones del mundo

La Bodega Ruca Malen, ubicada en Luján de Cuyo, recibió la distinción “Travellers´ Choice 2020” otorgada por Trip Advisor. Este reconocido sitio web que proporciona reseñas y críticas sobre viajes y lugares a visitar, así como foros de viajeros para el debate; la reconoce como uno de los mejores lugares para visitar en el mundo. Basado en millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el globo, la bodega fue distinguida como "una atracción verdaderamente excepcional".

El reconocimiento alienta al turismo local.

“Haber ganado este premio nos renueva las energías para seguir ofreciendo las mejores experiencias de bodega en la Argentina. Cada año son miles los visitantes locales, nacionales y extranjeros que pasan por la bodega y gracias a sus opiniones y valoraciones logramos ser una de las atracciones mejor calificadas. Seguimos trabajando para que así sea y volver con lo mejor de nosotros”, comentó Fernanda Vila, gerente de Hospitalidad de la bodega.

Acerca del premio y la elección

Los premios Travellers' Choice Best of the Best, se hacen año a año desde el 2002, y son el honor más alto que otorga Tripadvisor. Los únicos premios de la industria de viajes basados en millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el mundo. Estos premios anuales reflejan lo mejor en servicio, calidad y satisfacción del cliente, desde hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.

Los ganadores del premio se seleccionan en función de las millones de reseñas y opiniones recopiladas en un solo año de viajeros de todo el mundo en Tripadvisor.