Falleció Emma Cartellone de Zuccardi: una de las fundadoras de la reconocida bodega mendocina

Nos deju00f3 nuestra querida Emma, u201cNanau201d para nosotros, despuu00e9s de una intensa y larga vida. Tendremos que aprender a transitar las nuestras, acompau00f1ando en nuestros corazones la marca de su ausencia con todo el amor que nos diu00f3. Hoy es un dia triste, pero preferimos celebrar su vida, recordar todo lo que nos deja y saber que es en gran parte responsable de lo que somos. Recordaremos su rostro distendido, su palabra amable, su generosidad, su interu00e9s sincero por lxs otrxs, asi como su amor por la tierra, por las plantas y flores. Una mujer fuerte y trabajadora, llena de convicciones y con una energu00eda inagotable. Meticulosa y detallista, dispuesta a dar todo para ver a los demu00e1s disfrutar. Humana y dueu00f1a de una memoria increu00edble, capaz de recordar todo detalle familiar. Permebale a acercarse a lo nuevo, con una pregunta amistosa y autu00e9ntica. Recordaremos su encanto y elegancia, su sutileza y sofisticaciu00f3n. Sus ganas de superaciu00f3n, pero siempre con humildad y secillez . Madre, esposa, abuela y bisabuela que con su amor y carisma deju00f3 una huella imborrable en la familia, en la empresa y en quienes pudieron compartir con ella. Los mensajes de cariu00f1o recibidos en estos du00edas muestran lo que sembru00f3, cuidu00f3 y generu00f3 afectuosamente desde el silencio del trabajo. Recordaremos su mesa siempre puesta y su presencia atenta a los gustos y necesidades de todos. Su pasiu00f3n por Mendoza, su amor y dedicaciu00f3n por el arte. Tuvimos la suerte de disfrutarla! Y hoy solo podemos sentir orgullo y admiraciu00f3n por la forma valiente, sensible y apasioanda en que viviu00f3. Lateru00e1 siempre en nuestros corazones, inspirando nuestra mirada del mundo, e invitu00e1ndonos a inventar, a cada paso, una mejor manera de habitarlo.