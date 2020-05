¿Qué está bien y que está mal a la hora de decantar?

¿Se puede decantar un vino blanco o un espumoso / champagne?

Antes que nada, sería importante repasar algunos conceptos ya vistos en notas anteriores:

Comencemos por el principio:

¿Qué es un decanter?

Es un recipiente de cristal o vidrio que normalmente tiene un cuello chico y una base grande. Aunque la forma del mismo dependerá del tipo de tratamiento que requiera el vino y de qué tipo de vino sea.

Ahora, ¿para qué se utiliza un decanter?

Principalmente para separar sedimentos del líquido.

Los vinos tienen materia colorante en suspensión y estos colores provienen de las pieles de las uvas con las que fueron elaborados, el método de elaboración, el grado de filtrado y las técnicas utilizadas.

Las partículas de color del vino con el paso del tiempo precipitan. Se utiliza una vela o la luz de un celular para poder ver los sedimentos a la hora del decantado.

Lo que estaría mal a la hora de decantar es poner en posición vertical la botella en la mesa si es que la botella estuvo todo el tiempo en posición horizontal juntando sus borras en uno de sus lados.

También se realiza para oxigenar el vino.

Hay vinos que no presentan sedimentos, es decir, los podemos servir directamente, beberlos y tanto la copa como la botella quedarán limpias, pero... siempre hay un pero: Puede que el vino lleve muy poco tiempo embotellado y no ha alcanzado a respirar o que tenga mucho tiempo dentro de la botella y no ha podido tomar oxígeno debido al tipo de cierre elegido. En estos casos también se recomienda el decantado. El oxígeno en su justa medida permite que el vino se exprese, que exhiba sus aromas y diferentes capas de notas.

Decantar es separar líquidos de sólidos y trasvasar es el traslado de líquidos de un recipiente a otro. Decantado Flash

¿Qué es el decantado flash?

Una técnica de decantación donde se vuelca el vino de forma rápida y precipitada para acelerar el proceso de incorporación de oxígeno. Sólo es recomendado para vinos jóvenes.

Ahora sí pensamos en un vino blanco o un espumoso no habría razón aparente para decantarlo. En primer lugar en un vino blanco muy joven o muy viejo el decantador permitiría oxigenarlo, liberar sus aromas y dejar que se exprese en su máxima expresión.

Es muy poco común el decantado de espumosos o de Champagne y se reserva exclusivamente para las añadas muy viejas.

Una buena opción en caso de no tener un decanter y querer decantar un blanco o un champagne sería servirlo en copas de vino tinto para que con mayor superficie de contacto con el oxígeno se obtengan los mismos beneficios.

Hay mucha gente a favor y en contra del decantar. Es importante recordar que cada uno conoce cómo le gusta beber y disfrutar del vino. Seguí tu instinto y en caso de tener algún vino en particular que no sepas qué tratamiento darle, consultame por redes sociales.

Salud!

PD: Si no tienen decanter, pueden utilizar una jarra de vidrio bien limpia y reluciente.

IG: María Laura Ortiz