La marca de vinos más admirada del mundo es de la Argentina

Cada año Drinks International elabora el ranking "The World’s Most Admired Wine Brands", que no es otra cosa que una lista en donde se reflejan las marcas de vino más admiradas del globo. Para los argentinos, este año hubo una gran noticia, pues el puesto número 1 está ocupado por la bodega Catena Zapata.

Para armar este selecto ranking, la consultora Wine Intelligence se comunica con 100 expertos y amantes del vino del mundo. Entre los encuestados hay bodegueros, periodistas, sommeliers, grandes compradores y distribuidores; y los votantes pertenecen a 48 naciones diferentes.

“Existen cientos de bodegas demandando atención en el mercado global, pero solo las 50 más importantes marcan la diferencia. Un lugar en esta lista es un gran logro”, dice Martin Green, editor general de Drinks International, espacio comunicacional que desde 1972 se ha erigido como uno de los más influyentes en el negocio de las bebidas.

La última lista

La edición 2020 del listado fue anunciada vía web, algo absolutamente novedoso y extraordinario, pues las anteriores eran comunicadas en el marco de la feria internacional ProWein, en Dussledorf. Pero debido a la pandemia de coronavirus, esta importante feria fue cancelada.

Es la edición número 10 Se de este ranking, ya que la primera se realizó en el año 2011. Como dato importante para la Argentina, Catena Zapata no solamente se consagró en el lugar de máximo privilegio, sino que además es su flamante entrada en esta lista de consagrados. ¡Qué mejor debut que este!

Para elegir a las diferentes casas vitivinícolas, los expertos consultados deben considerar, además de la calidad de los vinos, la imagen de la marca en el mercado y la aceptación por parte de los consumidores.

Solo otra marca argentina en la lista

Junto con Catena Zapata, la otra bodega argentina presente entre las 50 marcas de vino más admiradas del 2020 es Trapiche, que ocupa la posición #48. De este modo acumula su sexta aparición en el listado ya que también estuvo en 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019.