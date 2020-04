¿Cuánto es la cantidad de vino que se recomienda beber para ayudarte a vivir hasta los 90 años?

A cada rato, sitios de todas partes comparten artículos que dicen estar «basados en datos científicos» y aseguran que el consumo moderado de vino es bueno para "llegar a viejo"… Pero lo cierto es que muchas de esas notas periodísticas tienen poco fundamento o son conclusiones equivocadas de investigaciones poco serias.

Sin embargo, este estudio holandés, que asegura que los consumidores moderados de hasta un máximo de 1,5 copas de vino por día (cuya medición de alcohol es de aproximadamente 15 gramos) tienen más posibilidades de alcanzar los 90 años que quienes son abstemios, es el resultado de 20 años de investigaciones de un equipo médico de la Universidad de Maastricht, de los Países Bajos, y además ha sido compartido en la revista académica de Oxford, Age and Aging, hace algunas semanas atrás.

Los investigadores del Centro Médico de la Universidad de Maastricht descubrieron que los hombres y las mujeres que disfrutaban de esa cantidad de vino cada día tenían una mayor probabilidad de alcanzar los 90 años que los abstemios y los que bebían en exceso.

Los datos del estudio fueron recopilados bajo el nombre «Estudio de Cohorte de los Países Bajos (NLCS)». Se distribuyeron y analizaron cuestionarios de salud desde 1986 a 2007, con miles de participantes, incluyendo información detallada sobre la ingesta de alcohol de ese universo de participantes. Las sujetos de estudio del NLCS fueron personas nacidas entre 1916 y 1917, y fueron seleccionados para ese análisis debido al potencial del grupo para alcanzar los 90 años al final del estudio. El grupo total de encuestados consistió en 2.591 hombres y 2.888 mujeres de varios municipios holandeses.

El médico y biólogo Piet van den Brendt y su equipo de colaboradores usaron evaluaciones dietéticas y un conjunto de preguntas sobre de frecuencia alimentaria (FFQ) para analizar el consumo de alimentos y bebidas, las características del estilo de vida y las condiciones médicas. Los encuestados que tomaron menos de una bebida por mes fueron considerados no bebedores. Los ex bebedores fueron excluidos del análisis principal para evitar la confusión con los no bebedores (abstemios).

Los resultados mostraron que el 16,7 por ciento de los hombres y el 34,4 por ciento de las mujeres alcanzaron los 90 años. El consumo moderado de vino se asoció positivamente con la longevidad en hombres y mujeres. Los destilados también se asociaron positivamente con la longevidad en los hombres, pero inversamente con las mujeres.

«En general, entre todos los hombres y mujeres relevados en el estudio, la mayor probabilidad de alcanzar 90 años se encontró en aquellos que consumían en promedio 15 gramos por día de alcohol (más o menos una copa y media de vino, de tamaño mediano».

Aunque los resultados se suman al debate sobre el envejecimiento de la longevidad, deben tomarse con cautela. El estudio involucra una población bastante homogénea y se basa en participantes que informan sobre sus hábitos de bebida. Si bien los autores abordan parámetros confiables para arribar a sus resultados, no tuvieron acceso a no computaron datos sobre los hábitos de consumo de alcohol de toda la vida de los encuestados, ni datos sobre el entorno socioeconómico de los participantes.