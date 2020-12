Wines of Argentina y una acción especial: vos podés ayudar al Hospital Humberto Notti

Wines of Argentina, entidad responsable de la promoción del vino argentino en el mundo, con el auspicio de FedEx, invita a wine lovers de todo el país a sumarse a una subasta solidaria a total beneficio del Cuerpo de Voluntarias del Hospital Dr. Humberto Notti, ubicado en la provincia de Mendoza.

Se trata de una subasta de vinos de exportación pertenecientes a 58 bodegas, en su mayoría pequeños productores, que formaron parte de la tradicional degustación anual de Tim Atkin, Master of Wine inglés, y que obtuvieron más de 90 puntos en su reporte 2020. Así, se subastarán a caja cerrada 20 lotes de vino compuestos por 6 botellas que alcanzan un valor retail de entre USD 10 y USD 120.

Los interesados podrán realizar sus ofertas del 10 al 13 de diciembre a través de la cuenta de Instagram de @Vinoparaayudar, plataforma sin fines de lucro creada por Marina Gayán, única Master of Wine de Argentina.

“Argentina es un país que amo. Lo he visitado desde 1992 y he escrito mi reporte anual desde 2012, así que mi cariño no ha hecho más que crecer a lo largo de los años. Me alegra que esta iniciativa permita colaborar con el trabajo del Cuerpo de Voluntarias del Hospital Humberto Notti y que, junto con las bodegas que enviaron sus vinos para mis degustaciones y el apoyo de las personas que participarán para adquirir vinos que obtuvieron más de 90 puntos, pueda retribuirle a la comunidad local parte de lo que ella me ha dado”, expresó el renombrado crítico, Tim Atkin MW, al hacer referencia a la subasta.

En este sentido, los vinos participantes reflejan la diversidad de variedades (tintas y blancas) y estilos que ofrece nuestro país, manteniendo una misma constante: la calidad premium de los Vinos Argentinos que disfruta el mundo entero.

El Hospital Dr. Humberto Notti constituye la institución pediátrica más importante de la región de Cuyo y el Cuerpo de Voluntarias es la asociación de mujeres que, desde hace más de medio siglo, se encarga de brindar ayuda y contención a los niños internados y sus familias. Así, lo recaudado se destinará a la compra de oxímetros, estetoscopios, tensiómetros, portasueros, bandejas para enfermería, recipientes para las áreas de terapia, cirugía, cardiología y neonatología, así como también sillas para madres que, en este nuevo contexto, requieren ser de plástico para una mejor limpieza y desinfección.