Te enseñamos una forma cool de preparar el que será nuevamente "el trago del verano"

Ya estamos llegando a la celebración de año nuevo y, tanto para esta noche cálida como para que tengas en cuenta para el verano esta idea, te contamos una alternativa cómoda para disfrutar de un Aperol Spritz: ¡preparalo en una jarra!

El Spritz es un cóctel de origen italiano, que en su formato original llevaba solo vino blanco, agua con gas y una rodaja de naranja. Sin embargo, fue perfeccionado con el tiempo y se le sumó a la receta un bitter (bebida alcohólica hecha con hierbas y raíces) con naranja de base. Aperol tomó la posta y esta combinación se transformó para muchos en sinónimo de frescura, sabor, diversión y símbolo de un buen atardecer de verano.

"¡Ojo! Está muy bueno para la hora del after, pero eso no quita que para un almuerzo o una cena no sea una opción genial. Desde hace tiempo el Aperol Spritz pica en punta en el gusto de los argentinos", nos cuentan en un bar mendocino.

¿Cómo lo hacemos en jarra?

Para hacer un Aperol Spritz en jarra hay que dividir el recipiente en 6 partes y las medidas perfectas son:

Primer paso:

Hielos grandes hasta arriba de la jarra para que se mantenga fresco todo el cóctel.

El tamaño del hielo es un tip clave: si el hielo es muy pequeño y poco se derrite más rápido.

Segundo paso:

Colocar 3 partes de Prosecco.

Luego 3 partes de Aperol.

Por último 1 parte de soda.

Tercer paso:

Para terminar con un buen aroma, agregar 4/5 rodajas de naranja fresca.

Cuarto paso:

Al momento de servir sumar mucho hielo en cada copa y una rodaja de naranja fresca.