Vitivinicultura

En detalle, los quintales de uva que se cosecharon en Mendoza

En la última temporada se cosecharon en la provincia 16.872.911 quintales.  Su distribución por varietal y departamento. Los datos del Instituto Nacional de la Vitivinicultura.

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Mario Simonovich

Imagen ilustrativa

elterritorio.com.ar

La cosecha de uvas de 2019 en la provincia de Mendoza totaliza 16.872.911 quintales (en 2018 había sido de 17.190.377 qq) . En San Juan, 5.721.789 qq y 1.394.377 en el resto del país. El total del país, 23.989.077 qq. En 2018 la cosecha fue de 25.733.919 quintales. EL INV ya había estimado  un leve retroceso en la cosecha para este año  respecto de 2018. 

"Se presentan los números finales para la vendimia 2019 siendo casi un 5% menor a la del 2018 pero con una calidad por encima de temporadas anteriores, lo cual es otra oportunidad valiosa para poder equilibrar stock a través de las exportaciones y dar sostenibilidad al sector vitivinícola", afirmó Nicolás Vicchi, subgerente de LA Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI). Agrega que "esta calidad de nuestros vinos posibilitará abrir nuevos mercados y seguir fortaleciendo los ya ganados" por lo que  "creemos de suma urgencia autobloquear la mayor cantidad de vino tinto excedentario que deprime los precios del mercado".

Por otra parte señala que "es esencial que se mantengan las condiciones de precios y plazos acordados entre el productor y la bodega, y más en una situación tan compleja donde los valores de las uvas son similares o inferiores a los del año pasado".

Y considera que "otro desafío es tonificar el mercado interno y generar herramientas que permitan atraer a nuevos consumidores, sosteniendo a cada eslabón de la cadena".

Voces

Marcos Fernández, enólogo de la bodega Doña Paula: "Es una cosecha excepcional porque la escasez de lluvias trajo sanidad y no tuvimos ningún acontecimiento climático que nos haga correr, ni calores ni fríos extremos".

Leonardo Puppato (Familia Schroeder). "Una cosecha en la cual no nos corrió el clima, ni las lluvias ni las heladas, algo realmente excepcional. que permitió cosechas más anticipadas en los blancos y también dejar los tintos de guarda más tiempo sin temor a una helada".

José Lovaglio, enólogo de Susana Balbo Wines. "Fue una de las cosechas fáciles, no restringidas por limitantes, como granizo o heladas; cuando se dan todas estas condiciones es una cosecha para recordar", enfatizó Lovaglio, para quien fue "una cosecha como ninguna que recuerde, no sólo en calidad sino también cantidad, con muy buenos rendimientos que permitieron recuperar stocks".

Radiografía

El 70% de los viñedos del país están en Mendoza, el 21,4% en San Juan y el 3,6% en La Rioja. Dentro de la provincia, San Martín, Luján de Cuyo y Rivadavia son los departamentos con más hectáreas cultivadas: la lista la cierran Guaymallén, La Paz y Godoy Cruz. En Mendoza hay un 8,5% más de superficie de vid que en el año 2000. La mayor variación se ha producido en las variedades tintas que aumentaron un 63%, mientras que las variedades blancas y las variedades rosadas disminuyeron un 20% y 33% respectivamente.

Desde 2010,la superficie total de Mendoza ha variado solo un 0,7% en menos. Han aumentado 9.790 ha las uvas tintas, las blancas disminuyeron 4.361 ha y las rosadas también mermaron en 6.614 ha.

La zona Este es la que posee la mayor superficie de vid de la provincia, concentrando el 42,4% del total.

El Valle de Uco es la región que más ha crecido en superficie cultivada, aumentando un 117% respecto al año 2000, pasando de ser la 5º región en importancia al 2º lugar en 2018. La zona Centro, también aumentó su superficie un 18% y la zona Norte, aumentó casi un 7%. La zona Este y la zona Sur han disminuido superficie, un 5,4% y 21,8% respectivamente.

Desde el año 2010, la única zona que registra aumento de superficie es Valle de Uco (+4.097 ha), el resto de las regiones ha disminuido la superficie total de vid

GUAYMALLEN 66.026
PEDRO GIMENEZ 6.821
TORRONTES RIOJANO 6.733
UGNI BLANC 2.155
CHARDONNAY 1.817
TORRONTES MENDOCINO 251
CHENIN 196
SAUVIGNON 176
MATICHA 141
CEREZA 5.043
CRIOLLA GRANDE 2.845
MOSCATEL ROSADO 1.750
VALENCI 742
MALBEC 14.576
BONARDA 8.625
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 7.588
MERLOT 1.990
TEMPRANILLO 1.969
CABERNET SAUVIGNON 1.283
BEQUIGNOL 652
ASPIRANT BOUSCHET 407
ANCELLOTTA 238
PINOT NEGRO 24
LUJAN DE CUYO 1.419.173
CHARDONNAY 63.169
SAUVIGNON 34.597
PEDRO GIMENEZ 24.225
SEMILLON 11.312
CHENIN 8.552
VIOGNIER 8.333
TORRONTES RIOJANO 7.220
GRUNER VELTLINER 2.795
UGNI BLANC 2.589
MOSCATO BIANCO 1.907
GIBI 864
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 472
ALVARINHO 452
RIESLING 347
SAINT JEANNETT 339
PETIT MANSENG 213
MARSANNE 144
VERDELHO 122
FIANO 121
VERDICCHIO 96
RIESLINA (INTA C.G. 38049) 90
CEREZA 30.063
CRIOLLA GRANDE 21.285
MOSCATEL ROSADO 2.331
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) 2.185
VALENCI 2.181
GARNACHA(GRENACHE) 184
TRAMINER 78
MALBEC 786.907
CABERNET SAUVIGNON 165.696
BONARDA 70.534
MERLOT 30.242
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 29.478
CABERNET FRANC 26.367
PINOT NEGRO 17.806
TEMPRANILLO 14.671
ASPIRANT BOUSCHET 14.458
VERDOT 13.119
ANCELLOTTA 6.260
TANNAT 6.144
SANGIOVESE 1.661
LAMBRUSCO GRASPAROSSA 1.467
MEUNIER 743
CASAVECCHIA 626
CARMENERE 587
BEQUIGNOL 544
RABOSO 511
MARSELAN 469
ALICANTE BOUSCHET 408
CARIGNAN 387
BARBERA 330
TOURIGA NACIONAL 182
CORDISCO 61
GRACIANA 57
AGLIANICO 51
CABERINTA (INTA C.G.14892) 38
NEBBIOLO 27
MONASTRELL(MOURVEDRE) 8
VAR. MEZCLADAS AL AZAR 3.069
MAIPU 1.437.639
PEDRO GIMENEZ 88.879
CHARDONNAY 64.448
TORRONTES RIOJANO 53.896
SAUVIGNON 17.491
CHENIN 15.771
SEMILLON 12.000
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 6.864
VIOGNIER 5.885
UGNI BLANC 5.763
TORRONTES SANJUANINO 2.254
GIBI 2.151
SAUVIGNONASSE 1.608
MOSCATEL AMARILLO 1.225
RIESLINA (INTA C.G. 38049) 550
PINOT BLANCO 156
RIESLING 57
CEREZA 81.563
CRIOLLA GRANDE 37.585
MOSCATEL ROSADO 14.761
VALENCI 1.265
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) 784
GARNACHA(GRENACHE) 302
BUONAMICO 248
TRAMINER 149
CRIOLLA CHICA 21
MALBEC 470.559
BONARDA 157.921
CABERNET SAUVIGNON 115.060
TEMPRANILLO 65.185
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 58.123
ASPIRANT BOUSCHET 36.931
MERLOT 35.262
SANGIOVESE 29.523
ANCELLOTTA 13.658
CABERNET FRANC 5.988
VERDOT 5.701
PINOT NEGRO 3.503
TANNAT 3.267
BEQUIGNOL 984
ALICANTE BOUSCHET 793
BARBERA 607
LAMBRUSCO MAESTRI 473
MONASTRELL(MOURVEDRE) 178
AGLIANICO 121
CARMENERE 117
MEUNIER 78
NEBBIOLO 10
GAMAY 9
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 16.850
RED GLOBE 1.064
JUNIN 1.560.014
PEDRO GIMENEZ 133.467
CHARDONNAY 44.745
TORRONTES RIOJANO 42.590
UGNI BLANC 17.021
CHENIN 16.060
SAUVIGNON 9.951
MATICHA 2.255
VIOGNIER 2.077
GIBI 1.918
TORRONTES MENDOCINO 1.896
TORRONTES SANJUANINO 1.504
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 1.438
SAUVIGNONASSE 1.361
MOSCATEL AMARILLO 1.063
MOSCATO BIANCO 977
SEMILLON 690
C G 45803 (INTA) 600
RIESLING 587
GRECANICO DORATO 38
PINOT BLANCO 8
CRIOLLA GRANDE 294.394
CEREZA 254.165
MOSCATEL ROSADO 51.741
VALENCI 1.401
CRIOLLA CHICA 767
BUONAMICO 46
MALBEC 234.171
BONARDA 145.871
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 66.929
TEMPRANILLO 47.532
ASPIRANT BOUSCHET 44.543
CABERNET SAUVIGNON 41.819
MERLOT 27.685
ANCELLOTTA 16.334
SANGIOVESE 12.491
BEQUIGNOL 2.649
TANNAT 2.331
BARBERA 1.814
CABERNET FRANC 568
CABERINTA (INTA C.G.14892) 409
VERDOT 354
FINTENDO 276
RABOSO 227
LAMBRUSCO MAESTRI 198
MARSELAN 165
CANARI 80
NEBBIOLO 73
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 24.327
ACONCAGUA (INTA CG 88086) 2.044
RED GLOBE 1.555
OTRAS VARIED NO IDENTIFICADAS 1.302
PATRICIA 733
ARIZUL (INTA C G 351) 457
MOSCATUEL (INTA C G 102295) 233
SUPERIOR SEEDLES 90
  6.231
CHARDONNAY 288
TORRONTES RIOJANO 189
VIOGNIER 72
CHENIN 65
CEREZA 2.102
MOSCATEL ROSADO 245
MALBEC 1.435
CABERNET SAUVIGNON 696
BONARDA 492
TEMPRANILLO 352
ASPIRANT BOUSCHET 124
RED GLOBE 173
RIVADAVIA 1.739.976
PEDRO GIMENEZ 109.587
TORRONTES RIOJANO 79.263
CHARDONNAY 38.320
CHENIN 26.543
SAUVIGNON 13.829
VIOGNIER 12.287
UGNI BLANC 11.793
GIBI 5.009
SAUVIGNONASSE 2.813
MOSCATO BIANCO 1.981
RIESLINA (INTA C.G. 38049) 910
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 849
PINOT BLANCO 690
RIESLING 399
VERDICCHIO 390
MOSCATEL AMARILLO 375
VERDELHO 352
TORRONTES MENDOCINO 265
PALOMINO 198
GRECANICO DORATO 149
MATICHA 119
TORRONTES SANJUANINO 100
CRIOLLA GRANDE 326.065
CEREZA 227.539
MOSCATEL ROSADO 35.315
BUONAMICO 2.236
VALENCI 1.165
CRIOLLA CHICA 400
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) 316
GARNACHA(GRENACHE) 54
MALBEC 277.849
BONARDA 212.101
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 102.471
TEMPRANILLO 63.431
ASPIRANT BOUSCHET 58.662
CABERNET SAUVIGNON 56.027
MERLOT 21.578
SANGIOVESE 15.830
ANCELLOTTA 9.078
TANNAT 4.649
BARBERA 1.694
ALICANTE BOUSCHET 1.238
BEQUIGNOL 811
VERDOT 607
CABERNET FRANC 605
CANARI 472
PINOT NEGRO 27
PATRICIA 5.575
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 2.711
ACONCAGUA (INTA CG 88086) 1.431
MOSCATUEL (INTA C G 102295) 1.010
EMPERATRIZ (INTA C G 28467) 959
FLAME SEEDLESS 564
ARIZUL (INTA C G 351) 545
RED GLOBE 364
SULTANINA BLANCA 221
ANGELINO 159
SAN MARTIN 4.128.790
PEDRO GIMENEZ 249.733
TORRONTES RIOJANO 166.868
CHARDONNAY 44.304
CHENIN 36.587
UGNI BLANC 30.936
GIBI 27.914
SAUVIGNON 24.811
MATICHA 15.787
SAUVIGNONASSE 12.872
VIOGNIER 9.376
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 7.397
RIESLING 3.085
TORRONTES SANJUANINO 2.979
TORRONTES MENDOCINO 2.384
MOSCATO BIANCO 1.019
GRECANICO DORATO 981
PALOMINO 740
MOSCATEL AMARILLO 651
SEMILLON 169
CRIOLLA GRANDE 974.579
CEREZA 712.108
MOSCATEL ROSADO 154.770
VALENCI 10.448
CRIOLLA CHICA 3.583
BUONAMICO 844
TRAMINER 384
GARNACHA(GRENACHE) 198
CRIOLLA MEDIANA 111
BONARDA 549.251
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 246.631
TEMPRANILLO 222.512
MALBEC 154.917
ASPIRANT BOUSCHET 112.986
CABERNET SAUVIGNON 96.445
MERLOT 49.585
ANCELLOTTA 45.146
SANGIOVESE 35.080
BEQUIGNOL 24.722
TANNAT 5.266
BARBERA 3.971
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. 1.477
ALICANTE BOUSCHET 1.124
CABERNET FRANC 1.044
PINOT NEGRO 1.000
NEBBIOLO 819
GRACIANA 809
MARSELAN 656
GRECO NERO 601
VERDOT 540
C.G.2539 (INTA) 530
CARMENERE 469
CORDISCO 351
CABERINTA (INTA C.G.14892) 291
RABOSO 164
CANARI 156
CESAR 118
LAMBRUSCO MAESTRI 112
Variedad Inexistente 111
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 47.527
ACONCAGUA (INTA CG 88086) 10.185
RED GLOBE 7.197
PATRICIA 5.305
ALFONSO LAVALLEE (RIBIER) 2.237
DAWN SEEDLESS 1.374
CARDINAL 668
SULTANINA BLANCA 522
SERNA 496
VICTORIA 341
OTRAS VARIED NO IDENTIFICADAS 300
EMPERATRIZ (INTA C G 28467) 88
FLAME SEEDLESS 50
SANTA ROSA 864.391
PEDRO GIMENEZ 46.641
TORRONTES RIOJANO 28.941
CHARDONNAY 16.446
CHENIN 7.816
UGNI BLANC 7.717
VIOGNIER 6.415
GIBI 4.496
SAUVIGNON 3.377
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 3.080
SAUVIGNONASSE 2.928
MOSCATO BIANCO 1.613
GRECANICO DORATO 1.224
TORRONTES SANJUANINO 665
OTRAS VAR.BLANCAS P/VINIFICAR 272
FIANO 98
RIESLINA (INTA C.G. 38049) 89
VERDELHO 79
GRECO DI TUFO 73
PINOT BLANCO 72
SEMILLON 65
PETIT MANSENG 35
ALVARINHO 32
BOURBOULENC 21
PALOMINO 
CEREZA 155.577
CRIOLLA GRANDE 134.686
MOSCATEL ROSADO 21.941
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) 3.492
VALENCI 266
BUONAMICO 170
CRIOLLA CHICA 83
BONARDA 124.981
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 72.815
MALBEC 53.912
ANCELLOTTA 37.743
TEMPRANILLO 36.365
CABERNET SAUVIGNON 27.587
ASPIRANT BOUSCHET 24.120
MERLOT 10.767
TANNAT 5.833
SANGIOVESE 3.173
CABERNET FRANC 2.144
PINOT NEGRO 1.825
BEQUIGNOL 1.280
CALADOC 591
VERDOT 487
CABERINTA (INTA C.G.14892) 327
ARINARNOA 181
MARSELAN 176
RABOSO 169
CARMENERE 166
TOURIGA NACIONAL 162
AGLIANICO 140
EKIGAINA 127
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. 113
ALICANTE BOUSCHET 72
GRACIANA 48
LAMBRUSCO MAESTRI 21
PATRICIA 3.548
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 3.278
MOSCATUEL (INTA C G 102295) 1.925
CARDINAL 913
SERNA 549
RED GLOBE 327
SULTANINA BLANCA 120
LAS HERAS 175.670
PEDRO GIMENEZ 20.809
TORRONTES RIOJANO 10.309
UGNI BLANC 4.509
CHARDONNAY 3.384
GIBI 1.832
CHENIN 1.424
MATICHA 686
SEMILLON 575
VIOGNIER 480
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 388
SAUVIGNON 134
CEREZA 38.481
CRIOLLA GRANDE 8.490
MOSCATEL ROSADO 4.729
VALENCI 1.207
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) 982
CRIOLLA CHICA 861
GARNACHA(GRENACHE) 24
BONARDA 28.466
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 12.083
MALBEC 9.439
CABERNET SAUVIGNON 6.216
SANGIOVESE 4.931
TEMPRANILLO 4.132
BEQUIGNOL 3.444
ASPIRANT BOUSCHET 2.044
MERLOT 1.901
ANCELLOTTA 1.696
PINOT NEGRO 90
CABERNET FRANC 21
MARSELAN 4
MONASTRELL(MOURVEDRE) 4
VERDOT 3
RED GLOBE 1.375
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 372
ALMERIA 146
LAVALLE 1.725.616
PEDRO GIMENEZ 149.751
TORRONTES RIOJANO 121.749
UGNI BLANC 24.018
CHARDONNAY 23.668
CHENIN 23.397
GIBI 12.737
VIOGNIER 6.429
SAUVIGNON 5.656
MATICHA 4.205
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 2.879
RIESLINA (INTA C.G. 38049) 2.613
TORRONTES MENDOCINO 2.243
SEMILLON 961
MOSCATEL AMARILLO 693
PALOMINO 593
TORRONTES SANJUANINO 96
MARSANNE 79
ROUSSANNE 30
CEREZA 303.134
CRIOLLA GRANDE 134.033
MOSCATEL ROSADO 29.610
VALENCI 7.142
CRIOLLA CHICA 2.826
BUONAMICO 611
GARNACHA(GRENACHE) 20
BONARDA 308.532
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 212.044
TEMPRANILLO 101.696
MALBEC 71.866
ASPIRANT BOUSCHET 43.167
CABERNET SAUVIGNON 40.922
MERLOT 25.063
SANGIOVESE 19.173
ANCELLOTTA 8.023
TANNAT 7.621
ALICANTE BOUSCHET 1.744
BARBERA 1.345
CABERNET FRANC 1.281
BEQUIGNOL 1.228
VERDOT 992
CANARI 414
CABERINTA (INTA C.G.14892) 399
CORDISCO 397
PINOT NEGRO 334
FINTENDO 240
MONASTRELL(MOURVEDRE) 89
CARIGNAN 67
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. 59
ACONCAGUA (INTA CG 88086) 6.357
PATRICIA 6.009
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 3.421
RED GLOBE 1.721
SULTANINA BLANCA 911
RUBY SEEDLESS 630
CARDINAL 352
VICTORIA 210
AURORA (INTA C G 91560) 137
GENERAL ALVEAR 177.070
PEDRO GIMENEZ 3.594
CHENIN 3.358
UGNI BLANC 835
RIESLINA (INTA C.G. 38049) 663
TORRONTES RIOJANO 325
SAUVIGNON 208
SAUVIGNONASSE 207
CHARDONNAY 135
CEREZA 56.673
CRIOLLA GRANDE 28.395
MOSCATEL ROSADO 8.734
VALENCI 146
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 24.475
BONARDA 21.355
MALBEC 12.159
CABERNET SAUVIGNON 8.420
TEMPRANILLO 2.536
ASPIRANT BOUSCHET 1.280
MERLOT 1.064
PINOT NEGRO 299
GRACIANA 254
ANCELLOTTA 173
SANGIOVESE 117
FER 116
BARBERA 105
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 569
DATTIER DE BEYROUTH 339
SERNA 261
RED GLOBE 182
RED SEEDLESS 94
SAN RAFAEL 754.883
CHENIN 34.326
PEDRO GIMENEZ 23.556
CHARDONNAY 18.750
TORRONTES RIOJANO 18.520
SAUVIGNON 7.355
MATICHA 3.283
SAUVIGNONASSE 2.192
SEMILLON 1.808
PALOMINO 876
TORRONTES MENDOCINO 792
VIOGNIER 700
MOSCATO BIANCO 486
UGNI BLANC 422
RIESLINA (INTA C.G. 38049) 364
PROSECCO 296
TORRONTES SANJUANINO 252
RIESLING 83
CEREZA 68.804
CRIOLLA GRANDE 61.210
MOSCATEL ROSADO 31.734
VALENCI 1.355
BUONAMICO 695
CRIOLLA CHICA 247
BONARDA 129.180
MALBEC 122.434
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 74.966
CABERNET SAUVIGNON 58.385
MERLOT 20.118
TEMPRANILLO 15.856
PINOT NEGRO 7.030
FER 2.804
SANGIOVESE 2.274
ASPIRANT BOUSCHET 1.716
ANCELLOTTA 1.015
CABERNET FRANC 964
BARBERA 751
CABERINTA (INTA C.G.14892) 389
CALADOC 344
VERDOT 294
C.G.2539 (INTA) 292
NEBBIOLO 259
TANNAT 240
CANARI 190
MEUNIER 151
LAMBRUSCO MAESTRI 61
GRACIANA 39
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. 30
C.G.4113 (INTA) 20
CARMENERE 19
VARIEDADES MEZCLADAS AL AZAR 34.981
PATRICIA 1.046
ACONCAGUA (INTA CG 88086) 307
MOSCATUEL (INTA C G 102295) 268
OTRAS VARIED NO IDENTIFICADAS 245
CARINA 68
RED GLOBE 42
SAN CARLOS 679.184
CHARDONNAY 22.031
SAUVIGNON 15.313
PEDRO GIMENEZ 5.261
SEMILLON 5.090
TORRONTES RIOJANO 3.107
VIOGNIER 1.363
CHENIN 960
SAUVIGNONASSE 841
PETIT MANSENG 550
RIESLINA (INTA C.G. 38049) 262
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) 2.005
CRIOLLA GRANDE 723
CEREZA 177
TRAMINER 147
MALBEC 422.949
TEMPRANILLO 82.464
CABERNET SAUVIGNON 47.249
PINOT NEGRO 20.255
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 14.258
MERLOT 12.878
CABERNET FRANC 7.865
BONARDA 4.800
TANNAT 1.962
VERDOT 1.951
ASPIRANT BOUSCHET 1.850
ANCELLOTTA 862
CANARI 699
SANGIOVESE 506
BARBERA 323
CALADOC 155
BEQUIGNOL 146
MONASTRELL(MOURVEDRE) 125
CARMENERE 42
GRACIANA 15
TUNUYAN 997.959
CHARDONNAY 68.591
SAUVIGNON 45.781
PEDRO GIMENEZ 4.777
VIOGNIER 4.648
TORRONTES RIOJANO 3.682
SEMILLON 1.472
CHENIN 1.293
SAUVIGNONASSE 447
GARNACHA BLANCA 171
SAUVIGNON RIO COLORADO 147
MARSANNE 102
RIESLING 71
PEDRO GIMENEZ RIO COLORADO 59
ALVARINHO 39
OTRAS VAR.BLANCAS P/VINIFICAR 37
ROUSSANNE 34
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) 10.178
CEREZA 675
GARNACHA(GRENACHE) 320
TRAMINER 280
CRIOLLA CHICA 89
MALBEC 512.230
CABERNET SAUVIGNON 115.581
MERLOT 51.885
TEMPRANILLO 37.444
PINOT NEGRO 37.311
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 32.115
CABERNET FRANC 22.511
BONARDA 21.255
VERDOT 12.516
ASPIRANT BOUSCHET 5.270
ANCELLOTTA 3.180
SANGIOVESE 1.724
BARBERA 854
TANNAT 459
CALADOC 168
MONASTRELL(MOURVEDRE) 124
MEUNIER 120
CANARI 96
ALICANTE BOUSCHET 55
OTRAS VARIED TINTAS P/VINIF. 48
CARIGNAN 33
ZINFANDEL 25
CARMENERE 21
NEBBIOLO 21
DOLCETTO 10
CORDISCO 7
TUPUNGATO 1.140.289
CHARDONNAY 148.957
TORRONTES RIOJANO 25.485
SAUVIGNON 24.932
SEMILLON 22.245
PEDRO GIMENEZ 8.933
VIOGNIER 4.988
CHENIN 1.991
RIESLING 766
TORRONTES MENDOCINO 478
TORRONTES SANJUANINO 292
PINOT BLANCO 204
UGNI BLANC 125
MALVASIA 108
MOSCATEL DE ALEJANDRIA 77
ROUSSANNE 28
PINOT GRIS (PINOT GRIGIO) 4.040
CRIOLLA GRANDE 2.987
MOSCATEL ROSADO 825
CEREZA 296
GARNACHA(GRENACHE) 216
TRAMINER 114
OTRAS VAR. ROSADAS P/VINIFICAR 104
MALBEC 446.761
BONARDA 149.035
CABERNET SAUVIGNON 78.587
PINOT NEGRO 64.761
MERLOT 63.524
TEMPRANILLO 40.179
SYRAH (SHIRAZ-SIRAH) 21.171
SANGIOVESE 8.254
CABERNET FRANC 8.054
BARBERA 3.673
BEQUIGNOL 1.655
CORVINA 1.628
VERDOT 1.392
ASPIRANT BOUSCHET 1.267
ANCELLOTTA 789
CROATINA 458
CARMENERE 262
TANNAT 170
TOURIGA NACIONAL 146
MONASTRELL(MOURVEDRE) 104
FER 93
MEUNIER 84
CASAVECCHIA 54
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