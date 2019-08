Renault Sandero RS: un deportivo en serio al alcance de tu mano

Pusimos cara rara cuando nos propusieron probar el Renault Sandero RS. Es que, con la mano en el corazón, ni se nos había ocurrido la posibilidad. Primero, porque fue presentado hace bastante, en el 2016; pero además, porque es un auto muy de nicho, de esos que son específicos, de los que es poco probable que hubiera demo.

Pero hay demo. Renault Mediterráneo lo tiene y nos lo prestó. Lo anduvimos por la ciudad y por ruta, y sí, es un deportivo hecho y derecho, con estética picante pero además con un motor, una altura, unas suspensiones y unas butacas desarrolladas específicamente por la división Sport de Renault.

Renault Sandero RS.

Si ponemos todo esto en la balanza, y del otro lado un Sandero convencional, con sus 1.040 kilos, lo que tenemos es un auto extremadamente ágil, rapidísimo, divertido y con personalidad, más allá de las polémicas que se arman cada vez que se discute sobre si el Sandero es lindo o feo. Para gustos, los colores, diría un español. A nosotros nos gustó, aunque hay que tener en cuenta que su estilo deportivo despierta dudas en ámbitos donde no es habitual ver un vehículo de este estilo.

Renault Sandero RS.

La unidad de prueba es roja, no pasa desapercibida, y si a eso le sumamos la facilidad que tiene este auto para invitarnos a acelerar, nadie queda ajeno al paso del RS.

Para explicar mejor de qué estamos hablando, repasemos el apartado mecánico: el Sandero RS tiene un único motor, el conocido 2.0 litros naftero atmosférico F4R, el mismo de las Duster y Duster Oroch más potentes. En el caso del Sandero RS, la potencia aumentó de 143 a 145 cv. El torque también subió, de 197 a 198 Nm. La caja es manual de seis velocidades, y la es tracción delantera.

Renault Sandero RS.

Este motor en un chasis de apenas 1.040 kilos logra prestaciones deportivas en serio: Renault asegura que acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y que alcanza una velocidad máxima de 200 km/h.

Además, ofrece de serie llantas de aleación de 17 pulgadas, kit aerodinámico RS, suspensión deportiva RS (el despeje se redujo 40 mm), escape deportivo, butacas en tela deportivas, volante RS, climatizador automático y sistema Media NAV con pantalla táctil de siete pulgadas que incluye GPS y Bluetooth.

Renault Sandero RS.

En el apartado seguridad, el RS cuenta con frenos a disco en las cuatro ruedas (delanteros ventilados), dirección electrohidráulica de dureza variable, doble airbag frontal, frenos ABS con EBD, asistencia al arranque en pendiente, control de tracción y control de estabilidad con tres modos (Standard, Sport y Sport+ESP Off).

El comportamiento del RS es supremo. Además de ser sumamente divertido de manejar, y de que el auto nos invite siempre a andar fuerte, lo bajo del auto más las suspensiones duras nos trasmiten sensación de deportividad aún estando en un semáforo en pleno centro.

Renault Sandero RS.

Sus dimensiones acotadas (es segmento B, chico), lo hacen además súper cómodo para llevarlo a donde sea. La dirección es muy cómoda, el confort de marcha correcto teniendo en cuenta la dureza de las suspensiones. Pero se deja manejar.

Renault Sandero RS.

El tacto del volante y los pedales de aluminio, más la caja de 6º con relaciones cortísimas, hacen maravillas a la hora de sentirnos en una película de autos deportivos.

Si hay algo para criticarle al Renault Sandero RS es esa rusticidad de armado y de materiales que han definido a un generación de buenos autos que pecan de demasiado espartanos. Sin dudas la terminación y la calidad de los materiales necesitan un ajuste.

Este modelo de Sandero RS recibirá una actualización el año que viene. Serán sutiles, sólo estéticos, ya que mantendrá el mismo combo mecánico. No obstante, la continuidad de esta versión es prueba de que hay mercado para este tipo de vehículos.

Renault Sandero RS.

En conclusión, si querés un auto divertido de manejar, con prestaciones realmente deportivas que no se queden en las llantas o es spoiler, un Sandero RS es lo que andás buscando. Igual, para tener muy en cuenta, no se trata de una compra racional, sino más bien un capricho como suelen ser muchos autos que existen sólo por el placer que trasmiten al existir. Ah, y un detalle no menor, podés comprar el Sandero RS por Plan Rombo.

Ficha técnica

Motor: naftero

Cilindrada: 2.0 litros

Potencia: 145 cv

Torque: 198 nm

Precio: 843.100 pesos

Dónde encontrarlo: Renault Mediterráneo