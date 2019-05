Renault lanza el Kwid Outsider, una especie de city car “súper” aventurero

Renault Argentina lanzará a finales de este mes en el país lo que será la nueva versión tope de gama del Kwid, su city car del segmento A: se denominará Outsider.

No hay novedades mecánicas, ya que mantendrá el motor 1.0 de 66 cv, con frenos ABS y cuatro airbags. No incluirá ESP (control de estabilidad). En cuento a precios, no están confirmados pero para tener como referencia sirve lo que ocurre en le mercado brasileño: cuesta 10% más que la actual versión tope de gama. En Argentina, el Kwid más caro sale hoy 518.700 pesos.

Renault Kwid Outsider.

El Kwid Outsider tiene protector de cárter, difusor trasero gris, protecciones laterales en plástico negro, llantas negras y barras en el techo, aunque éstas son sólo decorativas (así lo aclara un pequeño cartel de advertencia).

Renault Kwid Outsider.

En definitiva, esta versión Outsider remarca lo que el modelo siempre tuvo, un look aventurero. Incluso Renault lo llamó el SUV de los compactos. ¿No será mucho?