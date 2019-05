De la mano del Grupo CarOne, Mitsubishi comenzó una nueva etapa en el país: con un impulso inusitado de la mano de una empresa conocedora del mercado, la marca japonesa ofrecerá en Argentina la nueva pick up L200 en su última versión.

Así, se sumará a la guerra de pick up que se da en Argentina desde hace algunos años, con jugadores de mucho peso como Toyota (Hilux), Wolkswagen (Amarok) y Ford (Ranger), aunque no son los únicos ya que desde el año pasado Nissan ofrece su Frontier fabricada en el país. A su vez se espera que Renault lance su Alaskan también "made in Argentina".

En el camino, como se sabe, quedó la Clase X de Merdeces Benz, y es por eso justamente que toma fuerza el rumor de que la L200 podría además fabricarse en Argentina, en la planta de Santa Isabel, donde Nissan hace su camioneta y desde donde iba a salir la Clase X. Hay un dato no menor: Nissan es dueña de Mitsubishi.

Mitsubishi L200.

Pero vamos a lo que sabemos: el rediseño de la quinta generación de L200 será comercializada por CarOne, firma del conocido empresario automotriz Manuel Antelo, que ya es representante en el país de las marcas chinas Haval, Great Wall y Changan.

Se trata de una pick up que ha llegado a nuestro país desde que se lanzó, en 1978, y que tiene sus fanáticos. Fabricada en Tailandia, ofrece un motor DI-D High Power 2.4 litros turbodiesel, con 181 cv y 430 nm de torque. El impulsor es asociado a una caja manual de seis velocidades o una automática de cinco marchas. Por ahora en el país se ofrece sólo versiones con doble tracción desconectable, con caja reductora.

Mitsubishi L200.

El modelo además ofrece de serie siete airbags (con bolsa de aire para las rodillas del conductor), control de estabilidad, control de tracción y control de descenso. En cuanto a confort, incluye con acceso sin llave, climatizador bizona, butacas de ajuste eléctrico y una nueva pantalla multimedia de siete pulgadas, con GPS, DVD y cámara de retroceso.