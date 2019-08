Ford anunció Territory, una camioneta urbana entre la EcoSport y la Kuga

Ford anunció este miércoles el lanzamiento de un nuevo vehículo para Argentina: se trata de Territory, el nuevo SUV de Ford fabricado en China y que se ubicará entre la líder EcoSport y la exclusiva Kuga, completando así una completa oferta de SUV.

Durante el anuncio, se destacó la importancia del nuevo vehículo dentro del proceso de transformación del portafolio de productos de la marca. El lanzamiento oficial será en 2020 para Argentina y también para Brasil.

Ford Territory.

“Territory es la combinación perfecta entre lo mejor de la tecnología y la ingeniería de Ford con la eficiencia de costos de la manufactura china. Esto nos da como resultado un producto único y exitoso, desarrollado para satisfacer las necesidades del usuario”, sintetizó Gabriel López, presidente de Ford Argentina, durante la presentación.

Así, no se confirmó si el nuevo producto se va a fabricar en Argentina, como se había rumoreado. Por el momento, será traído de China, pero en un futuro podría producirse localmente o en Brasil. No obstante, no se dieron detalles de versiones ni motorizaciones.

Ford Territory.

Desarrollado por Ford en China en asociación con Jiangling Motors Corporation (JMC), Territory incorpora tecnologías de segmentos superiores para democratizar el acceso a una experiencia de manejo más inteligente a cada vez más usuarios, según destacó la marca.

Territory es parte de una nueva generación de vehículos Ford pensados para una nueva generación de clientes. Estará equipado con cargador wireless para celular, cámara 360° con vista de ojo de pájaro (bird eye view), central multimedia y tablero de instrumentos con una pantalla de 10”. También, contará con asistente de estacionamiento, control de velocidad crucero adaptativo y alerta de punto ciego.

Ford Territory.

“Este nuevo SUV es un gran ejemplo de cómo Ford se está transformando rápidamente para reflejar cada vez más a los consumidores de hoy y de mañana. O sea, una generación conectada, móvil y activa que quiere resolver sus problemas de forma rápida y fácil, que tiene al tiempo como el bien más valioso”, afirmó Rogelio Golfarb, vice-presidente de Ford América del Sur.

El interior será otra de las bondades de Territory: es el modelo con las mejores dimensiones para el segmento y el líder de su clase en lo que respecta al espacio para pasajeros en la segunda fila de asientos.

El nuevo SUV de Ford se sumará a la renovada línea de pick ups Raza Fuerte (Nueva Ranger, la Ranger Raptor, la F-150 y la F-150 Raptor), cuyos lanzamientos coronarán el 2019, el año de las pick ups Ford.