Fiat Toro edición limitada para los fanáticos del campo

Fiat y New Holland se unieron nuevamente para ofrecer la segunda edición de la Serie Especial Fiat Toro New Holland basada, en esta oportunidad, en la versión Freedom 2.0 Diésel 4x4 AT9 y con accesorios exclusivos pensados para los seguidores de New Holland y el público agropecuario en general.

Esta serie especial de 150 unidades, que se exhibirá en primicia en el stand de New Holland en la edición 2019 de la feria Agroactiva en la ciudad de Armstrong, Santa Fe, se comercializará a partir de julio exclusivamente por el canal de Ventas Directas de Fiat y será ofrecida a los clientes New Holland que obtendrán un descuento adicional en la compra conjunta de una cosechadora y una Fiat Toro New Holland.

Las 150 unidades de la Fiat Toro New Holland, que llegarán importadas desde Brasil, están basadas en la versión Freedom, es decir que cuentan con motor 2.0 Multijet de 170 cv, tracción 4x4 y caja automática AT9 con levas al volante.

Respecto a equipamiento y seguridad, la Toro New Holland incluirá: central multimedia 5” con GPS integrado, sensores de estacionamiento trasero, levanta cristales eléctricos One-Touch, airbag frontal conductor y pasajero, control de tracción (TC), control de estabilidad (ESC), Hill Holder (HLA) y Hill Descend Control (HDC).

Fiat Toro New Holland.

En relación a la estética, esta edición especial incluirá barras longitudinales de techo, capota marítima, faros antiniebla delanteros y llantas de aleación de 17”. Además incluirá los siguientes accesorios y beneficios exclusivos de la serie especial: estribos laterales cromados MOPAR, jaula antivuelco cromada MOPAR, primeros 3 servicios de mantenimiento programado incluidos y plotter exterior New Holland. Los colores disponibles para esta serie son Blanco Ambiente y Gris Melfi.

La serie limitada de la Fiat Toro New Holland se ofrece al público a un precio sugerido de 1.129.000 pesos.

Las unidades cuentan con 3 años de garantía o 100.000 km y 3 servicios de mantenimiento programado incluidos, que según el manual del usuario se deberán realizar cada 10.000 km, o cuando lo requiera la unidad.