El Uno volvió con todo: ESP, aventurero y con buen equipamiento

En el 2016 el Uno de segunda generación, lanzado en el 2010, dejó de venderse en el país por una decisiónd e Fiat respecto a la necesidad de que no compitiera con otros modelos de la marca.

Hoy se le ha abierto la puerta otra vez a este producto, llegado de Brasil, que se acomoda entre el Moby y el Argo. Pero eso sí, se acomoda con una sola versión. Pero más allá de las limitaciones del caso, la propuesta de Fiat para el Uno nos pareció no sólo atractiva sino también inteligente, ya que es el auto más accesible de nuestro mercado que ofrece ESP (o control de estabilidad).

Fiat Uno Way.

En un Fiat Uno Way que nos prestaron los amigos de Denver, concesionario oficial Fiat en Mendoza, partimos al Valle de Uco para hacer un test de día completo por calles de la ciudad, el Gran Mendoza, autopista, ruta y tierra. Disfrutamos del Uno en todas sus posibilidades, y las conclusiones fueron positivas.

El diseño del pequeño italiano es agradable, lo fue cuando se presentó hace casi una década y, acierto de los diseñadores, lo sigue siendo. Se ve moderno, vigente, lindo. Además esta única versión que hoy se vende en el país es la Way, o aventurera, por lo que tiene apliques plásticos y un despeje que le dan una onda rebelde que le queda muy bien. Pero no sólo de imagen de trata: el Uno Way tiene un buen despeje al piso (18 cm) y cubiertas de uso mixto, es decir que está pensado para sacarlo del asfalto.

En relación al interior es moderno y agradable, aunque con materiales bajo costo que no obstante están bien ensamblados porque el auto no se queja para nada por más difícil que esté el camino. Al mismo tiempo, ofrece interesantes opciones en su computadora de a bordo como en la pantalla multimedia genérica que ofrece. Anda bien, pero se nota que no hay desarrollo propio y se eligió una típica opción china.

La posición de manejo es buena, aunque cuesta acomodarse por las limitaciones de las regulaciones. De todas maneras pudimos ir cómodos y manejar bastante sin sentir cansancio. Si hablamos de las plazas traseras tenemos que decir que son justas. No sobra nada ni en largo ni en hancho ni en altura. Igual dos adultos pueden viajar. El baúl sí es pequeño, acorde al segmento y al tamaño del vehículo.

Fiat Uno Way.

El instrumental nos gustó, aunque es limitado: tres agujas y una computadora de a bordo que cuesta un poco aprender a operar. De todas maneras brinda abundante información y es de agradable diseño.

El Uno Way carga el Firefly 1.3 litros, con ocho válvulas y 99 caballos de potencia a 6.000 rpm. Tiene un torque de 127 nm a 4.000 rpm. Viene con caja manual de 5 marchas y la tracción es delantera, con control electrónico. Dos cosas para aportar en este aspecto: por un lado, el motor limitado en potencia hace que en quinta se lo note exigido y ruidoso; por otro lado, la dirección tiene un modo “city” que la torna muy liviana, ideal para maniobras de estacionamiento o tránsito urbano pesado y lento.

Fiat Uno Way.

Este motor es muy económico (6,8 litros cada 100km en uso mixto), al punto que son el tanque lleno casi pueden hacerse 800 kilómetros. Por supuesto varía según el modo de conducción, pero sin dudas es un punto a favor de un city car este tipo de impulsor y la autonomía que brinda con el tanque de 48 litros.

Fiat Uno Way.

En conclusión, el Uno Way volvió apostando fuerte, con una interesante configuración, atractivo diseño, alma aventurera y, lo más importante, con ESP. Como es habitual, recomendamos por supuesto probar el auto, pero desde ya podemos adelantar que es una muy buena opción para quien busca un auto pequeño, económico y citadino.

Fiat Uno Way.

Ficha técnica:

Motor: naftero

Cilindrada: 1.3

Potencia: 99 cv

Torque: 127 nm a 4.000 rpm

Consumo mixto: 6,8 litros/100 Km

Precio: 545.300 pesos

Dónde encontrarlo: Fiat Denver