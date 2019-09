El mendocino Diego Noras se quedó con el BMW GS Trophy de Argentina

Diego Noras tiene 30 años, es ingeniero civil y de joven compitió en motos enduro. Por consejo familiar y tras ver algunos videos de la edición 2020 del International GS Trophy, se decidió a inscribirse y con la BMW GS 1200 de su padre, encaró un entrenamiento de un mes para intentar lograr uno de los tres pasajes que BMW Motorrad Argentina tenía reservado para tres aficionados argentinos.

Diego no sólo quedó primero entre los mejores 11 de la competencia (hubo 48 inscriptos), sino que luego logró el 1º puesto. A Nueva Zelanda lo acompañarán Lucas Estuardo, de Esquel, Chubut, y Agustín Salanueva, de Tandil, provincia de Buenos Aires.

El GS Trophy es la más importante y significativa acción de BMW Motorrad para sus clientes que se realiza cada dos años en distintas partes del mundo. Todos los usuarios de BMW Motorrad de la línea GS de más de 500 cc están invitados a participar y aquellos que sean usuarios de otras líneas de la marca pueden hacerlo con una moto prestada o alquilada.

En 20 países del mundo se hace primero una prueba clasificatoria para definir el equipo que participa de la edición central, donde la marca pone a disposición de todos los participantes una enorme flota de motos totalmente equipadas, carpas e indumentaria y una logística sin igual para vivir una experiencia inolvidable.

En el 2018 el International GS Trophy se realizó en las tierras de Mongolia. Para la edición 2020 le toca el turno a uno de los grandes destinos aventureros del mundo: Nueva Zelanda.

Invitado por BMW, Mdz Autos participó en Villa General Belgrano, Córdoba, de la ronda de clasificación del día sábado en la mañana, que luego definieron 11 finalistas en la tarde. Previamente, el viernes hubo dos rondas clasificatorias donde los casi 50 pilotos iban restando puntos (el mejor puntaje posible es 0). Las pruebas consistían en 10 desafíos de habilidad y técnica, que eran supervisados por 10 marshalls (antiguos ganadores o instructores de BMW).

Todo, bajo la atenta mirada del gerente de BMW Motorrad Argentina, Sebastián Centeno.

Diego Noras tuvo una destacadísima performance, ubicándose primero entre los 11 finalistas (en realidad el reglamento hablaba de 10, pero en el 10º puesto hubo empate y se decidió que pasaran a la última etapa los 11 pilotos). Luego, repitió el desempeño y se quedó con el 1º puesto también en la final.

Los participantes del BMW GS Trophy Argentina.

Desde Mendoza, en el grupo de 48 inscriptos iniciales hubo 8 mendocinos, que a su vez fueron acompañados por casi 50 fanáticos que se hicieron sentir en el predio de General Belgrano adecuado para la clasificación. A su vez, hubo presencia del concesionarios oficial BMW en Mendoza, Genco.

El ganador absoluto de la prueba contó que su padre, César Noras, vicepresidente del BMW Moto Club Mendoza, le insistió para que se inscribiera. Lo hizo, y utilizó la GS 1200 de su padre para prepararse. “La moto me sorprendió, yo era más de las motos enduro, pero finalmente me entusiasmé y me puse a entrenar. Incluso vi videos de los que va a ser el International GS Trophy y dije ‘tengo que estar ahí’”, contó Diego a Mdz Autos.

Ahora a conocer a sus compañeros de equipo y preparase para el 9 de febrero próximo, día del comienzo del International GS Trophy 2020 en Nueva Zelanda.