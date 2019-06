Desde Mendoza, Ford lanzó la Ranger 2020 que se exportará a la región

Ford Argentina presentó este martes para el mercado regional la nueva Ranger, en un evento para la prensa local e internacional en Mendoza. Como principal novedad, la marca puso el énfasis en la sustancial mejora de las versiones entrada de gama de su camioneta mediana, como también la incorporación de modernos sistemas de seguridad para las versiones Limited.

No obstante, y como dato llamativo, Ford no dio los precios del producto que presentó porque recién se comenzará a vender en agosto. "Preferimos no arriesgarnos", explicaron.

Las acciones de la marca se desarrollaron el lunes en la noche, con la develación del modelo seguido por una cena para los invitados llegados de distintos países además de ejecutivos de Ford de los Estados Unidos, Brasil y Argentina.

La develación de la Ranger 2020 fue el lunes en la noche.

En la mañana de este martes, se realizó la presentación de las novedades del modelo, primero con una charla introductoria para todos los presentes y luego en charlas que se segmentaron para periodistas argentinos, brasileños, chilenos y peruanos. Esto teniendo en cuenta que se habló de las particularidades de cada mercado.

Charla técnica sobre la nueva Ranger.

Luego, en 60 pick ups traídas desde la planta de Ford en Pacheco, provincia de Buenos Aires, comenzó la mega prueba de manejo. A razón de tres personas por camioneta, la salida fue cerca de las 10 del Hotel Intercontinental con rumbo a Finca Decero, donde se hacía el primer cambio de piloto. Luego, por un camino de tierra, la caravana siguió hacia Tupungato, para hacer la segunda parada en Bodega Rutini. El tercer tramo tuvo como destino Bodega Monteviejo.

La primera parada fue en Finca Decero.

En este lugar, espléndido por cierto, podían probarse las camionetas en un entretenido circuito off road. La larga jornada culminó con un asado gourmet regado de la mejor manera.

Fue una constante los elogios de los visitantes a las geografía mendocina y a cada una de las bodegas por donde la caravana pasaba. Al mismo tiempo, el trayecto sirvió para hablar de autos, sus novedades y el alicaído mercado argentino.

La segunda parada fue en Bodega Rutini.

No obstante, desde Ford, confirmaron la llegada hacia fin de año de las esperadas pick ups F-150 y F-150 Raptor. Al mismo tiempo, se indicó que en setiembre se estarán entregando las primeras Ranger Raptor prevendidas durante estos meses.

Pero para ratificar el delirante momento de la economía argentina, Ford no confirmó los precios del producto que estaba presentando, porque recién estará en los salones de vente en agosto. Y de acá a agosto muchas cosas pueden pasar.

La tercera y última parada de la mega prueba de manejo fue en Bodega Monteviejo.

Detalles técnicos

“La nueva Ranger –o Ranger 2020- sintetiza el concepto de Raza Fuerte: es una pick up robusta, imponente y, a la vez, moderna, sofisticada y con tecnología de un vehículo de alta gama. Con 17 versiones disponibles, Ford continúa reforzando el concepto de versatilidad, agregando mayor equipamiento relevante para los usuarios de este segmento, pudiendo apuntar a distintos tipos de usos y perfiles de consumidor”, detalló la marca oficialmente.

Durante la presentación, en el Hotel Intercontinental, los ejecutivos de Ford pusieron énfasis en el rediseño por completo, y en toda la gama, de los componentes de la suspensión delantera, reposicionando la barra estabilizadora y mejorando parrillas, topes de suspensión, amortiguadores y chasis. Así, se definieron configuraciones específicas para cada catálogo, según su motorización y peso. De esta manera, se logró optimizar el confort y la experiencia de manejo.

Ford Ranger 2020.

Un sutil diseño exterior caracteriza a la Ranger 2020 a través de un nuevo paragolpes, y una nueva grilla trapezoidal con barras horizontales.

Entre las cuestiones más destacadas, está la de contar con mejoras en las versiones entrada de gama. Por ejemplo, ahora todas las versiones contarán con Dirección Asistida Eléctrica, que proporcionará una asistencia variable basada en la velocidad y las fuerzas laterales.

También el motor Puma 2.2L ofrece una mayor potencia y eficiencia, otorgando 10 cv más y un incremento de 10 nm de torque máximo, en comparación con su versión actual.

Con este bellísimo paisaje se presentó la nueva Ford Ranger.

La nueva versión XL, la entrada de la pick up de Ford, incorpora también cierre centralizado con comando a distancia; una nueva pantalla a color de 4,2’ con conectividad Sync y control por voz para dispositivos, y nuevo volante multifunción con control de audio y teléfono. Esta versión se encontrará disponible con motor naftero Duratec 2.5L apta GNC (única en el segmento de las pick ups medianas), o con motor Puma 2.2L Diesel.

Los catálogos XL y XLS incorporan un nuevo panel de instrumentos con pantalla multimedia color y un renovado tablero frontal también con pantalla a color. Desde su versión XLS en adelante, la Ranger 2020 incorpora una pantalla multitáctil de 8” con Sync 3, que es compatible con Apple Car Play y Android Auto. Se añade la cámara de estacionamiento trasera y sensores traseros, un nuevo volante multifunción, climatizador automático digital bi-zona y un nuevo portón de carga con asistencia, para brindar mayor flexibilidad y suavidad al usuario en su apertura y cierre. En su exterior se incorporan faros antinieblas con diseño cuadrado.

También hubo tiempo de probar las cualidades off road de la Ranger.

A partir de su versión XLT, se añade el sensor de lluvia, un nuevo espejo retrovisor interior fotocromático, y nuevas llantas de aleación de 17”.

La nueva Ranger Limited y Black Edition incorpora en la grilla trapezoidal barras cromadas; los faros delanteros son de Xenón con luces diurnas de LED y añade nuevas llantas de aleación de 18”. La versión tope de gama de la pick up añade al paquete de tecnologías semi-autónomas el Frenado Autónomo de Emergencia, con detección de peatones y vehículos. Otra novedad que incorpora esta versión es el Sistema de Apertura y Arranque de Motor “Sin Llaves” (Keyless). A su vez, permite abrir y cerrar todas las ventanas presionando los botones de bloqueo y desbloqueo ubicados en la llave. Una vez que el control remoto se encuentra adentro del vehículo, este sistema permite arrancar el motor mediante el botón Ford Power.

Presentación de la Ranger 2020.

La nueva Ranger ofrece el equipamiento más competitivo en todas sus versiones. Cuenta con los más altos estándares de seguridad de serie, tales como Control Electrónico de Estabilidad (ESC); Control de Tracción (TCS); Control Electrónico de Descenso (HDC); Asistente de Partida en Pendiente (HLA), Control de Carga Adaptativo (LAC), Control Antivuelco (ROM), y Control de Balanceo de Trailer (TSM).

Airbags: la Ranger 2020 está equipada, desde sus versiones de entrada, con 3 airbags (frontal conductor y pasajero + rodilla del conductor). En las versiones XLT Diesel, Limited y Black Edition, cuenta con un total de 7 airbags (frontal conductor y pasajero + rodilla de conductor + laterales de tórax y cortina).

Control de Estabilidad y Control Anti-Vuelco (todas las versiones): cuando el sistema detecta que el vehículo está derrapando, sobrevirando o subvirando, que no sigue la trayectoria elegida por el conductor o que existe una inclinación excesiva, automáticamente aplica presión de frenado en cada rueda y reduce el torque para volver a estabilizar el vehículo y mantenerlo en la trayectoria elegida.

Detector de Fatiga (Driver Alert System – DAS): este sistema monitorea continuamente a través de la cámara y del sensor de rotación la posición y movimiento del vehículo dentro del carril. Mediante un algoritmo va a detectar cuando el vehículo se está moviendo de forma diferente a un perfil de manejo configurado y alertará al conductor que deberá estar más atento al volante o tomar un descanso.

Ford Ranger Black Edition.

Motorización y Transmisión

En distintas versiones, la Ranger 2020 ofrece 3 tipos de motorizaciones:

- El motor Ford Puma 3.2L de 5 cilindros en línea ofrece 200 cv y 470 nm de torque. Esta motorización de encuentra disponible con una transmisión automática secuencial y manual de 6 velocidades.

- El motor Ford Puma 2.2L otorga ahora una potencia de 160 cv y un máximo torque de 385 nm entre las 1.600 y 2.500 rpm. Agregó 10 cv y 10 nm en comparación a su configuración anterior. Está disponible con una transmisión manual de 6 velocidades.

- El motor naftero Duratec 2.5L, único en el segmento de pick ups medianas, es ideal para un uso urbano y de poca exigencia. Ofrece una potencia de 166 cv y 225 nm de torque, con una caja manual de 5 velocidades. Este motor es apto para GNC, manteniendo inalterada la garantía de 5 años de fábrica, según se explica en el manual del usuario.