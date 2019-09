Con la Fiat Toro en la mira: después de la mini Ranger, se viene la mini Amarok

Por ahora es un concep, pero todo indica que más temprano que tarde, Volkswagen comenzará la producción del por ahora llamado proyecto Tarok.

Se trata de una pick up compacta, del estilo Fiat Toro o Renault Oroch, que se ubicaría entre la Saveiro y la Amarok. Así, la marca alemana está trabajando lento pero sin pausa para meterse en este sub segmento que explotó hace un par de años, primero con la presentación de la versión pick up de la Duster, pero sobre todo por la llegada al mercado de la Fiat Toro, que comparte plataforma con otro producto exitoso, el Renegade de Jeep.

Pablo Di Si, cabeza de VW Latinoamérica, con el proyecto Tarok.

El subsegmento también es mirado con mucha atención por Ford, que estaría proyectando la fabricación de una mini Ranger para el año 2021.

En relación a VW, el concepto Tarok ya se mostró en San Pablo y también en Nueva York, con excelente repercusión. En este caso, el prototipo está siendo difundido en el salón de Frankfurt, el más importante de Europa.

El proyecto Tarek está a cargo de un argentino, Pablo Di Si, ex presidente de VW Argentina y hoy a la cabeza de VW Latinoamérica. Si bien por ahora no hay confirmación oficial de cuándo podría comenzar a producirse esta pick up compacta, según el ejecutivo el proceso está “con 80% de avance”, según cita el sitio especializado Autoblog.

VW Tarok.

Asimismo, hay muchas posibilidades de que Tarok se fabrique en la planta de VW en Pacheco, provincia de Buenos Aires. Es que la pick up compacta compartiría plataforma con Tarek, un SUV ya confirmado para fabricarse en el país, en la línea de producción que dejó vacante Suran.

En este caso, el proyecto Tarek (no se llamará así), se ubicará entre la recientemente lanzada T-Cross y la Tiguan AllSpace. El portfolio de SUV de VW se completará con Touareg.