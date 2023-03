Ferrari fue hackeado y piden rescate

En plena era de la interconectividad es donde más cuidado hay que tener con nuestros datos personales ingresamos en determinados sitios webs o redes sociales. Nadie está exceptuado de ser hackeado, si no preguntenle a Ferrari quienes esta semana fueron víctimas de un ciberataque.

Según declaró el CEO de Ferrari Benedetto Vigna, piratas cibernéticos ingresaron en la base de datos de los clientes de la exitosa compañía y parece ser que se hicieron con información personal de ellos como por ejemplo direcciones, nombres, números de teléfono, entre otros tipos de datos.

Afortunadamente, no accedieron a documentación sensible como cuentas bancarias o detalles de pago, aunque los autores del delito encriptaron todos los archivos para que Ferrari tenga que pagar un rescate para poder acceder nuevamente a la información.

“Como política, Ferrari no pagará un rescate, ya que pagar tales demandas financia actividades delictivas y permite a los actores de amenazas perpetuar sus ataques”, declaró la compañía mediante un comunicado.

Además, el vocero de los de Maranello informó que se tomaron acciones de inmediato: “Al recibir la demanda de rescate, iniciamos inmediatamente una investigación en colaboración con una firma de seguridad cibernética de terceros líder a nivel mundial. Además, informamos a las autoridades pertinentes y confiamos en que investigarán con todo el peso de la ley”.

No es la primera vez que Ferrari es víctima de este tipo de ataques. En 2022 el grupo conocido como RansomEXX afirmó haber penetrado la red de seguridad de la firma italiana, según lo que informa el sitio Jalopnik. En esa ocasión, se robaron casi 7 GB de información confidencial que incluía hojas de datos, manuales de reparación, entre otros informes.

Al parecer, este secuestro de datos conocido como ransomware no afectó a la actividad diaria de la compañía, por lo que no tuvo ningún impacto en el equipo de Fórmula 1. Hasta el momento, los autores del delito no han podido ser identificados.