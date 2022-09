El auto mexicano del día: Ford Fiesta hatchback SE

Uno de los modelos más emblemáticos de Ford es el Fiesta. El hatchback compacto se ofrece en diferentes mercados del mundo desde hace décadas y claramente se encuentra entre los modelos más emblemáticos en la historia de la marca.

En México, se produjo durante su sexta generación en diversas versiones y se exportó a diferentes mercados del continente como Estados Unidos, Brasil, Argentina, entre otros. Fabricado en dos tipos de carrocerías (hatchback y sedán), el auto de la marca del óvalo fue muy exitoso, aunque no tuvo una nueva edición como ocurrió en Europa (lo mismo sucedió con Focus).

Para hoy, te mostramos una unidad correspondiente al año 2017, con 48.028 kilómetros de color rojo. La versión elegida es la SE MT (manual de cinco velocidades) con motorización 1.6 litros de 120 CV y 15,5 kgm de torque.

En dimensiones, cuenta con 4.056 mm de largo, 1.473 mm de alto, 1.722 de ancho, y una distancia entre ejes de 2.490 m. El peso es de 1.642 kilos, mientras que la capacidad de baúl es de 281 litros. Los neumáticos son 185/60 R15.

En equipamiento, cuenta con dirección eléctrica asistida, frenos a disco delanteros y traseros tambor, aire acondicionado manual, luces ambientales, apoyabrazos central delantero, tapizados de tela, volante multifunción, levantavidrios eléctricos, airbags frontales, laterales, de cortina y de rodilla, asistente de arranque en pendientes, control de tracción, control de estabilidad, cinturones de seguridad tres puntos, sistema de monitoreo de neumáticos, ganchos ISOFIX, computadora de abordo, display central multifunción, sistema multimedia SYNC, apagado y encendido automático de luces, techo panorámico, entre otros.

¿Cuánto sale este Ford Fiesta hatchback SE? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 186.999 pesos mexicanos. A continuación, mirá las imágenes.

