El usado del día: Peugeot 208 In Concert

Desde hace varios años, el Peugeot 208 es uno de los modelos más populares del continente americano, mientras que también se desempeña muy bien en Europa. En la actualidad se ofrece en su segunda generación y de hecho en Sudamérica se produce en Argentina.

Aun así, la primera edición sigue siendo muy competitiva en el mercado de usados y justamente una unidad de estas características es la elegida para comenzar la semana.

La versión elegida es la In Concert, una variante especial con equipo de música JBL. La idea de esta configuración fue generar una sensación única desde el punto de vista del sonido y la acústica, con la incorporación de un subwoofer debajo del asiento del acompañante, cuatro woofers y dos tweeters.

El desarrollo de esta unidad fue llevado a cabo por ingenieros especializados, provenientes de la compañía de audio. A su vez, cuenta con insignias especiales alusivas a la versión.

En relación al vehículo elegido para hoy corresponde al año 2020, es de color blanco y posee 27.000 kilómetros. La motorización está compuesta por un propulsor 1.6 litros de 115 CV y 152 Nm de torque, asociada a una transmisión manual de cinco velocidades.

En equipamiento cuenta con llantas de 16 pulgadas, techo panorámico, cámara de marcha atrás, componentes de color negro, alfombras exclusivas, pantalla táctil, volante multifunción, aire acondicionado, por mencionar algunos elementos destacados, airbags.

¿Cuánto sale este Peugeot 208 In Concert? Según la publicación, esta unidad posee un valor de 4.350.000 pesos al contado.

