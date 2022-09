El usado del día: Chevrolet Cruze LTZ

Uno de los modelos más exitosos de los últimos tiempos es el Chevrolet Cruze. Si bien en varios mercados fue reemplazado, sumado a que abandonó la producción en diferentes países. El único lugar donde se sigue fabricando es la planta de Alvear (Santa Fe, Argentina).

Con varios años en la línea de montaje, se mantiene entre los autos más vendidos del país. Es por eso que para este inicio de semana, te traemos una unidad del 2017 de color gris, con 95.498 kilómetros, versión LTZ (variante sedán).

La motorización está compuesta por un propulsor 1.4 litros turbonaftero con intercooler. Con 153 CV y 245 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de seis velocidades. La tracción es delantera.

En equipamiento, cuenta con sistema multimedia con pantalla de ocho pulgadas, tapizados de cuero, control de estabilidad y tracción, sensores de estacionamiento, seis airbags, ganchos ISOFIX, espejo retrovisor electrocrómico, sensor de lluvia, regulación de faros, sistema OnStar, asistente de arranque en pendientes, llantas de aleación, faros rompeniebla, climatizador digital, volante multifunción, entre otros.

¿Cuánto cuesta este Chevrolet Cruze LTZ 2017? Según la publicación, el valor de esta unidad se encuentra rebajado. El precio final es de 4.280.000 pesos (antes 4.290.000 pesos).

AVISO LEGAL

La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.