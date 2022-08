El usado del día: Citroen C4 Cactus Shine (made in España)

Uno de los modelos más exitosos de Citroën durante el último tiempo es el C4 Cactus, un crossover rupturista desde el punto de vista del diseño que arribó al país en 2017 (importado de España) y vino a marcar una era inédita para la marca del doble chevrón. Con el restyling de mitad de vida, este modelo comenzó a provenir desde Brasil desde actualmente se sigue importando.

Para este jueves te traemos una de las primeras unidades del C4 Cactus comercializados en Argentina. Ofrecido en una única versión (Shine), la unidad elegida para hoy es de color violeta y cuenta con 45.000 kilómetros (modelo 2017).

La motorización se encuentra compuesta por un propulsor 1.2 PureTech de 110 CV y 205 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades. Los neumáticos son 205/50/R17. Las llantas son de aleación (17”).

En dimensiones, posee 4.157 mm de largo, un ancho de 1.946 mm, una altura de 1.530 mm y una distancia entre ejes de 2.595 mm.

En equipamiento, tiene control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, airbags frontales, laterales, de cortina, sensores de estacionamiento traseros, cámara de marcha atrás, faros antiniebla delanteros y traseros, dirección eléctrica, sistema multimedia con pantalla de siete pulgadas, navegador satelital, climatizado automático, computadora de a bordo, encendido automático de luces, sensor de lluvia, airbumps, barras en el techo.

¿Cuánto sale este Citroen C4 Cactus? Según la publicación, esta unidad se encuentra disponible por un valor de 4.800.000 pesos.



AVISO LEGAL



La publicación de un automotor como “Usado del día” no puede ser interpretada como sugerencia o recomendación de adquisición o transacción por parte de MDZ Online.



MDZ Online no es el propietario del automotor calificado como “Usado del día", no tiene posesión de él, ni lo ofrece en venta; no interviene en el perfeccionamiento de las operaciones realizadas entre los usuarios de cualquier web de clasificados, tampoco en las condiciones por ellos estipuladas para las mismas. Tampoco ha recibido contraprestación alguna para la publicación de un automotor como “Usado del día”.

La publicación de un automotor como “Usado del día” no garantiza su existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad o la exactitud sobre las condiciones de la oferta, ni importa declaración alguna en ese sentido. Atento a esto, MDZ Online no es responsable respecto de la existencia, calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad del “Usado del día”, ni de la exactitud de las condiciones de la oferta.