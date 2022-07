El usado del día: excelente Volkswagen Escarabajo de 1981

Una vez más nos retrotraemos a comienzos de los años 80’, aunque en esta ocasión es para nuestra famosa sección conocida como “el usado del día”. Con un toque vintage, el elegido de hoy es uno de los autos más populares y vendidos de toda la historia de la industria automotriz mundial. Nos referimos al Volkswagen Escarabajo.

Desarrollado por Ferdinand Porsche, el ícono alemán fue presentado en la década de 1930 (más específicamente en 1938) y atravesó todo tipo de acontecimientos históricos, a tal punto que se produjo en México hasta 2003 e incluso convivió con la nueva generación denominada New Beetle. Además, para los amantes del cine, es recordado por aparecer en muchas películas, aunque la más emblemática es Cupido Motorizado o directamente Herbie en su era moderna (el famoso auto de carreras que tenía vida propia y llevaba el número 53 en el frente acompañado de líneas de color azules, rojas y blancas).

Si bien hay una gran cantidad de versiones a lo largo de su historia, esta vez elegimos una variante correspondiente al año 1981. Se trata de un Escarabajo de color verde de origen brasileño con motor 1.300 cc. Según el anuncio, posee 59.484 kilómetros recorridos, se encuentra en impecable estado, sin ningún detalle ni restauraciones. El auto posee manual original, doble juego de llaves y cuenta con cubiertas nuevas, mientras que desde el punto de vista administrativo, tiene documentación al día, se encuentra listo para transferir y es de segundo dueño.

El motor es un 1.3 de 38 CV y 8 kgm de torque, asociado de una caja manual de cuatro velocidades. La velocidad máxima ronda entre los 110 y 120 kilómetros por hora, mientras que entre las dimensiones y capacidades se destacan los 4,03 m de largo, 1,54 m de ancho, 1,50 m de alto y un peso total de 780 kilos. El baúl (ubicado en la zona delantera del auto, aunque tiene un pequeño espacio atrás de los asientos traseros) posee 123 litros (allí también se encuentra la rueda de auxilio), mientras que el tanque de combustible almacena hasta 41 litros. Los frenos delanteros son a disco, mientras que los traseros tienen tambor.

Como nos tenía acostumbrados este modelo, el tablero es muy básico con dos indicadores analógicos: uno es el velocímetro, mientras que el otro es el indicador de combustible. En el centro se ubica la radio AM/FM, mientras que la luneta trasera cuenta con desempañador. Obviamente, más allá de su sencillez, puertas adentro mantiene la esencia tradicional de las versiones más antiguas, aunque posee algunos componentes más ochentosos.

¿Cuánto sale este Volkswagen Escarabajo de 1981? Según indica la publicación, aquella persona interesada en este modelo deberá pagar 25.000 dólares. Al menos en el aviso, no se detallan condiciones de pago.

