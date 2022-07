El usado del día: impecable Peugeot 208 Allure 1.5 Touchscreen 2016

Para este miércoles, te traemos uno de los autos más exitosos de la última década. Estamos hablando del Peugeot 208, uno de los hatchbacks compactos más requeridos del mercado. El éxito fue rotundo, a tal punto que la marca del león volvió a apostar por una nueva generación (actualmente producida en la Argentina, más específicamente en la planta ubicada en El Palomar).

Sin embargo, la edición anterior proveniente de Brasil fue muy exitosa y desde su lanzamiento en nuestro país cautivó muchos usuarios por sus líneas futuristas, su equipamiento y tecnología.

En esta ocasión, en “el usado del día” la estrella es un 208 1.5 Allure Touchscreen del año 2016 con 78.000 kilómetros.

En relación con el motor (1.5 litros con inyección electrónico multipunto) posee 90 CV y 132 Nm, asociado a una transmisión manual de cinco velocidades. Según datos oficiales, tiene una velocidad máxima de 177 km/h, una aceleración máxima de 13,4 segundos, un consumo urbano de 9,5 litros cada 100 km, y un promedio de 7 litros cada 100 km.

Con llantas de aleación de 15 pulgadas (195/60 R15) y auxilio con llanta de chapa (también de 15 pulgadas), tiene un peso total de 1.096 kilos. En dimensiones, posee 3.960 mm de largo, 1,74 m de ancho, 1.470 de alto y 2.54 de distancia entre ejes. La capacidad del tanque de combustible es de 55 litros y el volumen de baúl es de 318 litros.

Si tenemos en cuenta la seguridad, son relevantes los frenos ABS (disco delanteros y tambor traseros), airbags para conductor y pasajero, bolsas de aire laterales, antiarranque electrónico, faros antiniebla delanteros, rompeniebla traseros, cinturones inerciales tres puntos, cinco apoyacabezas, bulones antirrobo, entre lo más importante.

En confort, posee aire acondicionado, dirección eléctrica asistida, computadora de a bordo, limitador y regulador de velocidad, levantavidrios eléctricos en las cuatro puertas, regulación eléctrica de espejos exteriores, asiento trasero rebatible, guantera refrigerada con luz, limpialavaluneta, toma de 12 V, sistema multimedia Touchscreen con navegador satelital, radio AM/FM con MP3, USB, Bluetooth, entrada de audio auxiliar, volante multifunción regulable en altura y profundidad, parlantes con cuatro y dos tweeters, luces diurnas, embellecedores cromados, entre otras cuestiones de equipamiento.

¿Cuánto sale este Peugeot 208 1.5 Allure Touchscreen? Según la publicación, el precio total de este modelo es de 2.500.000 pesos. Hay que tener en cuenta que el concesionario cuenta con diferentes mecanismos de financiación, documentación lista para transferir y se toman usados como parte de pago.

