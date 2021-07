El usado del día: impactante Ford Ranger 2018 súper equipada

Para este domingo, vamos a recomendar, entre los mejores autos usados publicados en Napsix, una camioneta mediana súper equipada, a excelente precio y por supuesto en óptimas condiciones.

Hablamos de una Ford Ranger modelo 2018, motor 2.5 litros naftero y con GNC, con apenas 62.000 kilómetros. Dice la extensa descripción del aviso: “Primera mano, 40.000 km aproximadamente han sido hechos en ruta, equipo GNC marca TA de 5ta Generación instalado en taller homologado (rinde 200 km a 110 km/h), el tubo es de fibra de vidrio, más liviano que los convencionales; cinco services oficiales, último cambio de aceite a los 59.000 kms, VTV / RTO hecha el 15/6/21, cubiertas BF Goodfrich All Terrain con 20.000 kms (rotación, alineación y balanceo cada 10.000 kms), deflectores en las 4 ventanillas, la camioneta funciona con nafta súper, indicado de fábrica y manual, patente y seguro al día, enganche con conexión eléctrica, jaula antivuelco, defensa Talampaya, también conocida como “mataperros”; cobertor de caja, portaequipajes autoadhesivo 3M, no va agujereado el techo, alarma volumétrica, sensor de estacionamiento trasero”.

El precio de la Ford Ranger es de 2.900.000 pesos. En esta link se puede ver el aviso original de Napsix donde hay numerosas fotos, más detalles del equipamiento, formas de pago y el contacto del vendedor.

AVISO LEGAL

