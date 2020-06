Por menos de un millón: top 5 de los auto chicos más accesibles

En este top 5 te vamos a presentar los modelos de autos más accesibles del mercado argentino, pero además que cumplen con ciertas premisas que los hacen ideales para ser tu primer 0Km.

Hablamos de precio, por supuesto, pero además de tamaño, consumos, prestaciones en general apuntadas al uso urbano y también diseño atractivo, porque el auto, siempre, entre primero por los ojos.

Vamos con el top 5 de los autos más accesibles del mercado por menos de un millón de pesos (siempre según precios de lista oficiales), recopilados por Auto Cosmos.

1) Fiat Mobi: desde 760.100 pesos

El integrante más pequeño de la familia Fiat, dejando de lado al 500, que reúne estética sólida (con inspiración en el mundo de los SUV) con medidas y precio contenidos. Inscrito dentro del mundo de los modelos urbanos, pelea directamente con el Renault Kwid y con el Volkswagen Up! aunque este último sea un poco más caro. El Mobi sigue los pasos de la Fiat pre Toro, Argo y Cronos, por lo que está enfocado casi al 100% en el confort, lo cual le resta un poco de "alegría" a los entusiastas de volante. Enfocado a ser una de las opciones más económicas del mercado, el Mobi recurre a un interior simple y con calidad percibida mejorable. Si bien puede salir a la ruta, el motor pequeño y el enfoque blando de suspensiones hace que se siente más cómodo en la ciudad.

2) Renault Kwid: desde 821.100 pesos

Renault ofrece en el segmento de los city cars el Kwid, un modelo cuyas bases están en las medidas compactas, interior lo más amplio posible y precios competitivos. Esto último determina que no hayan lujos, ni en materiales, ni en equipamientos. El motor de 3 cilindros no tiene mucha potencia, pero gracias al bajo peso hace un buen trabajo y pide muy poca nafta a cambio. En ruta viaja relativamente en silencio, pero la idea de una suspensión elevada mortifica la estabilidad a velocidades legales. El Kwid se ofrece con 4 airbags y buena estructura, pero no tiene ESP, algo que se extraña más en un modelo con baja estabilidad en velocidad.

3) Toyota Etios: desde 850.000 pesos

Cuando Toyota lanzó al Etios era algo así como el patito feo que sólo se vendía por el prestigio de la marca y su bajo precio. Con los años, el coloso nipón fue mejorándolo con más potencia en el motor, caja manual de 6º que reduce consumos y baja rumorosidad en ruta, y opción de transmisión AT, mayor insonorización y un retoque estético. Otra de las grandes quejas del modelo, el cuadro de instrumentos en el medio del tablero, sigue en el mismo lugar, pero ahora tiene una pantalla digital que mejora la estética y da buena información. En seguridad, el Etios fue uno de los primeros autos chicos en sumar ESP en toda la gama, sistema de seguridad que puede marcar la diferencia entre tener un accidente o evitarlo. El Etios es chico, práctico y pide poco consumo de nafta. El baúl del 5 puertas es algo chico, pero también está la versión sedán con muy buena capacidad de carga.

4) Fiat Uno Way: 921.400 pesos

El Fiat Uno regresó a Argentina en versión Way, es decir con decorados aventureros que incluyen protectores plásticos, barras de techo y llantas específicas. El nuevo tablero del interior da impresión de calidad y es muy práctico. Este pequeño Fiat es ideal para el uso urbano, con medidas exteriores contenidas y un espacio interior relativamente amplio. El baúl no es muy grande, pero está bien para este tipo de autos. El motor es un 1.3L 8V como el que usa el Argo con más que buen empuje para ciudad y ruta. Dinámicamente está enfocado al confort, quizás demasiado ya que le resta algo de estabilidad en ruta, donde además la relación muy corta de la 5º hace que se filtre sonido mecánico en la cabina. Si sos de los que quiere lo último en pantallas, el equipo multimedia del Uno Way puede dejar algo que desear. El Fiat Uno Way también incluye ESP de serie, un sistema que no es obligatorio por ley, pero que mejora muchísimo la seguridad de los autos.

5) Fiat Argo: desde 985.200 pesos

El Argo tiene mucho espacio, elementos de diseño prestados de Alfa Romeo y un interior bien realizado y espacioso. Si bien no se trata del sucesor del Punto, hace gala de un comportamiento refinado tanto en ciudad como en ruta. Completa una gama con muchas ofertas para cada presupuesto con equipamientos que puede llegar a incluir cuero, display de 7" en el tablero, caja automática de 6º y 4 airbags. Entre las novedades del modelo, Fiat tomó la sabia decisión de colocar el ESP en toda la gama. El Argo te da dos opciones de mecánica, el motor 1.3L ideal para el uso urbano y el 1.8L 16V que no se siente tan "vivo" y tiene consumos relativamente altos, pero es más potente y se agradece especialmente en ruta.