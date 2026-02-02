Mundial de Rugby 2027|
Los Pumas ya conocen el calendario del Mundial de Rugby 2027
Los Pumas ya conocen fechas, sedes y horarios del Mundial de Rugby 2027, donde serán cabeza de serie y compartirán grupo con Fiji, Canadá y España.
El camino de Los Pumas en el Mundial de Rugby 2027 ya tiene fechas, horarios y escenarios confirmados. La organización del certamen, que se disputará en Australia, oficializó este lunes el fixture completo de la competencia y despejó las principales incógnitas en torno a la participación del seleccionado argentino.
De esta manera, el equipo nacional, que será cabeza de serie, terminó de definir su hoja de ruta para la fase de grupos. Tras el sorteo realizado en diciembre, Argentina había quedado encuadrada en el Grupo C, junto a Fiji, Canadá y España, pero restaba conocer cómo se distribuirían los partidos en el calendario y en qué ciudades se desarrollarían.
El debut albiceleste será ante Canadá, en Brisbane, seguido por los compromisos frente a España en Melbourne y Fiji en Adelaida, un cierre de grupo exigente que marcará las aspiraciones del seleccionado en el torneo.
Fixture de Los Pumas – Grupo C
-
Lunes 4 de octubre: Argentina vs Canadá
5:45 (ARG) / 18:45 (AUS)
Brisbane Stadium (Brisbane)
Domingo 10 de octubre: Argentina vs España
1:15 (ARG) / 15:15 (AUS)
Docklands Stadium (Melbourne)
Viernes 15 de octubre: Argentina vs Fiji
23:45 (ARG) / 13:15 (AUS, sábado 16)
Adelaide Oval (Adelaida)
El anuncio del calendario con casi dos años de antelación resulta clave para los seleccionados participantes, ya que permite una planificación detallada de la preparación, la logística y los traslados durante la competencia. Además, favorece a los hinchas en la organización de viajes y a la comercialización de paquetes turísticos vinculados al torneo.
En ese sentido, la primera etapa de venta de entradas comenzará el 18 de febrero.
Datos clave del Mundial de Rugby 2027
-
Se disputará en Australia y será el primer Mundial con 24 seleccionados (hasta ahora participaban 20).
Se jugarán 52 partidos en 8 estadios distribuidos en 7 ciudades.
Las sedes serán Sidney (dos estadios), Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth y Townsville.
El partido inaugural se jugará el 1 de octubre en Perth, con el cruce entre Australia y Hong Kong.
La final será el 13 de noviembre en Sidney, a las 20 (6 de la mañana en Argentina).
En cuanto a la fase eliminatoria, si Argentina finaliza primera en el Grupo C, disputará los octavos de final el sábado 23, a las 01:15, frente a uno de los mejores terceros clasificados. En caso de terminar segundo, jugará el domingo 24, en el mismo horario y también en Sidney.