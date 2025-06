Lo que dijo Diego Boneta tras las redadas en EEUU incomodó a muchos

Las redadas migratorias en EEUU no solo han encendido alarmas entre familias latinas, también han provocado que varias figuras públicas reaccionen. Uno de ellos fue Diego Boneta , quien no se quedó callado. El actor expresó su molestia, su tristeza y algo más: un mensaje fuerte que hizo eco en redes y dividió opiniones.

Diego Boneta se hizo conocido a nivel internacional gracias a su actuación en el papel protagónico de la serie sobre la vida de Luis Miguel. Foto: Instagram/Diego Boneta Diego Boneta fue empático.

En lugar de quedarse en el discurso bonito, el actor fue directo: “Siento una profunda tristeza por lo que está pasando, me enoja, me frustra”. Diego Boneta dejó claro que no busca confrontación violenta, pero tampoco quiere ver a su comunidad paralizada por el miedo. “La violencia no es el camino, pero tampoco lo es el miedo”, sentenció.