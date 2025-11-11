Llamado a Licitación Pública
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD
Te Podría Interesar
Licitación Pública Nº 55/2025
Expediente: EX-2025-05189536- -GDEMZA-DGGYRF#MSDSYD
Resolución de Autorización Nº 4085/2025
Proceso Sistema Comprar: 10875-0055-LPU25
Apertura: 27/11/2025
Hora: 13:00 hs
Solicitante: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes (Peltier Nº 351, Ala Este, Planta Baja- Casa de Gobierno, Ciudad de Mendoza).
Presupuesto Oficial: PESOS UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.261.291.199,99).
Valor del Pliego: SIN CARGO
Informes: Subdirección de Compras y Contrataciones de Salud del Ministerio de Salud y Deportes. Tel: 3852976.