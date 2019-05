Zapatillas inteligentes: calzado con sensores para runners

Recientemente dos de las principales compañías deportivas han lanzado sus nuevas zapatillas smart con funcionalidades que te sorprenderán. Ahora ya no necesitas celular para registrar la distancia, ritmo y longitud de tu zancada al correr. Las ediciones Puma 1986 RS-Computer y Hovr Infinite de Under Armour prometen monitorear tu actividad en el running de manera fácil y rápida.

La Puma 1986 RS-Computer vuelve al mercado después de 33 años para dejar en claro que lo vintage está de moda. Ya en los años ochenta esta marca trajo la ciencia ficción a la realidad, con el revolucionario modelo que contaba con un chip informático integrado a un módulo de aspecto grotesco que sobresalía del talón, el cual grababa la distancia, el tiempo y las calorías quemadas.

Se conectaban a cualquier Apple IIE, Commodore 64 o IBM PC usando un cable de 16 pines para ver sus datos, algo obsoleto hoy en día, pero que ahora se ha superado con el nuevo modelo RS-Computer.

Es ultralimitada: solo 86 personas podrán ser los afortunados de tenerlas.

Diseño vintage y tecnológico

Las nuevas Puma respetan su diseño vintage, pero con nuevas y mejoradas tecnologías:

• Sensores: cada zapatilla cuenta con un acelerómetro de tres ejes encargado de medir los pasos, la distancia y los datos de carrera para calcular las kilocalorías quemadas.

• Conectividad: vienen integradas con un transmisor Bluetooth 4.0 para hacer la conexión con un Smartphone.

• Memoria: puede almacenar data hasta por 30 días, de modo tal que cada mes se reinicia para registrar nuevos datos.

• LEDs: tiene dos luces LEDs que se encargan de suministrar valiosa información: la luz roja (Key 1) indica si se ha llegado a la meta de pasos diarios, mientras que la luz verde (Key 2) señala el estado de la batería.

• Batería: como cualquier dispositivo tecnológico cuenta con una batería de litio que se carga por cable USB.

Fit Intelligence (Fi)

La plataforma tecnológica “Fit Intelligence” (Fi) automatiza y ajusta el rendimiento de los calzados Puma. Las primeras Fi verán la luz en el 2020 y serán unas zapatillas deportivas hechas para entrenamientos y carreras ligeras. Emplearán un micromotor para alimentar un sistema de cable de configuración único que "ata" los cordones con tan solo deslizar el módulo Fi hacia arriba o hacia abajo.

Contarán con una capacidad de detección inteligente que memorizará la forma del pie de cada usuario para personalizar el ajuste del calzado. Los atletas también podrán monitorear, ajustar y afinar con precisión desde el smartphone a través de una app. Para hacer las cosas aún más amigables, los usuarios pueden hacer ajustes sobre la marcha con su Apple Watch.

Hovr Infinite

Under Armour busca sacarles varios kilómetros de ventaja a sus competidores con este novedoso producto. Las nuevas Hovr Infinite no solo permiten a los corredores rastrear estadísticas básicas como la distancia de carrera, el ritmo y los splits, sino también métricas más avanzadas como la cadencia y la longitud de zancada, es casi como tener un personal trainer que analiza cada uno de tus movimientos y en tiempo real.

Under Armour

Las nuevas Infinite tienen un sensor incorporado en la entresuela del pie derecho que se sincroniza digitalmente con la aplicación "MapMyRun". El plus de estas zapatillas es que no necesitan de un smartphone o reloj inteligente al momento de correr para guardar la información, se pueden sincronizar tiempo después desde la app. Y si te preguntas por cuánto tiempo durará el dispositivo, el director de Producto de Under Armour, Ben Mcallister afirma que "no necesita ser recargado y la vida útil es la misma que la de la zapatilla".