Un nuevo intento de bajar las dos horas en una maratón

"Esto superará todo lo que he logrado", dice Kipchoge, quien lo intentará en Londres para el mes de octubre. "Será histórico para la humanidad" afirma.

La fecha preferida es el 13 de octubre, una semana después de la finalización de los Campeonatos del Mundo

El intento será financiado por el hombre más rico de Gran Bretaña, Jim Ratcliffe quien dijo: “Para el atletismo, este es el desafío más extraordinario que enfrenta un ser humano. Para cualquiera de los que corremos, el concepto de recorrer 42 km a 2 min 50 seg por kilómetro es impensable. La mayoría de las personas en el planeta no podrían hacer eso por un kilómetro” .

"El pasado London Marathon vi a Eliud desde el auto", dijo. “El trayecto no era el ideal, hacía viento, y realmente no tenía liebres que fueran efectivas ya que no iban lo suficientemente rápido. Y aún así corrió en dos horas y dos minutos ".

Si alguien puede correr una maratón en 1 hora y 59 m, seguramente es Kipchoge, campeón olímpico actual y récord mundial en maratón con 2:01:39 .

Maratón de Londres

Hace dos años en el hipódromo de Monza, bajo toda la asesoría de Nike el keniata también se convirtió en el hombre más veloz en 26.2 millas, corriendo en 2:00:25 , aunque no contaba como un registro oficial, ya que no cumplía con todas las reglas del cuerpo directivo del atletismo, el IAAF.

Kipchoge confirmó que, en octubre, se utilizarían estrategias similares, incluido el uso de un auto de paso que actúa como un gigantesco escudo de viento y grupos de liebres que se colocarán dentro y fuera de la carrera. "No se trata de la IAAF, se trata de la historia", explicó Kipchoge. "Realmente quiero dejar un gran legado".

“Siempre digo que ningún ser humano es limitado, y sé que es posible " afirma Kipchoge.

¿Lo logrará el keniata?