Los deportistas conocemos y usamos Strava, la plataforma deportiva más grande del mundo. Con 44 millones de usuarios en todo el mundo y un crecimiento mensual de un millón de usuarios, ahora se han propuesto conseguir que hagamos más ejercicio y apartemos la mirada de las pantallas de móvil y ordenador.

The Escape Plan, que así se llama la propuesta, es un reto de cuatro semanas en el que el desafío consiste en practicar algún tipo de actividad física, al menos, cinco veces a la semana.

Los datos de Strava indican que el ejercicio de baja intensidad, pero que se realiza de forma regular -con una frecuencia alta-, ayuda a desarrollar hábitos de ejercicio duraderos y a mantenerse activo durante más tiempo, especialmente cuando se combinan diferentes tipos de actividad física.

«Mantener la motivación es una de las barreras más antiguas y difíciles de superar en cuanto a salud y bienestar se refiere. Las personas están más estresadas que nunca y el tiempo que dedican a las pantallas supera con creces el que dedican a la actividad física. El reto «The Escape Plan« está pensado para que las personas apaguen sus teléfonos móviles, se marquen un objetivo sencillo y desarrollen hábitos de ejercicio saludables», explica James Quarles, CEO de Strava. A pesar de ser una red social, los datos de Strava indican que por cada minuto que uno de sus usuarios pasa en la aplicación, realiza 50’ de ejercicio.

La actividad física regular y, especialmente, con mayor frecuencia semanal, está asociada con mantenerse activo durante largos periodos de tiempo. Los deportistas que publican una media de 5 actividades a la semana en Strava registran el doble de semanas activas al año que aquellos que solo publican dos por semana.

Contar con un amplio rango de tipo de actividades también se asocia con mantenerse activo durante largos periodos de tiempo. Las personas que realizan dos deportes distintos a la semana registran el doble de semanas activas al año que las que realizan solo un tipo de deporte y las personas que realizan cuatro deportes distintos a la semana registran casi el triple de semanas activas al año que los que solo realizan un deporte.

Aquellos que practican deportes en grupo están más motivados y la responsabilidad que conlleva participar en un reto, así como el apoyo de la comunidad de Strava, puede ayudar a mantener el nivel de actividad física. De hecho, el 94 % de las personas que se fijan públicamente un objetivo en Strava siguen activas nueve meses después y cuando entrenan en grupo suelen dedicarle un 10 % más de tiempo a cada actividad y las distancias que cubren son un 21 % más largas.

Los datos de Strava revelan que, entre los participantes de una maratón que corrieron la misma prueba dos años consecutivos, los corredores que mejoraron su tiempo, realizaron menos entrenamientos a su ritmo de maratón cuando se preparaban para la carrera del segundo año. Por ejemplo, los corredores de una maratón con tiempos por debajo de las cuatro horas y que mejoraron respecto al año anterior solo corrieron en el 25 % de sus entrenamientos a ritmo de maratón. En el año anterior, el porcentaje fue del 43 %. Otro dato interesante que revela Strava es que los corredores que mejoraron su tiempos de carrera respecto al año anterior, en su segundo año de preparación dedicaron más tiempo a otras actividades deportivas en sus entrenamientos, no solo a correr, en comparación con el año anterior.

«La fuerza del hábito nos hace repetir lo mismo una y otra vez, incluso cuando disminuye la motivación. De la misma manera, los hábitos evolucionan cuando repetimos las acciones y obtenemos una recompensa por ello. Por ejemplo, cuando uno corre sprints todos los días después del trabajo y se da cuenta de que cada vez es más rápido… ¡Esa es la recompensa!», afirma Wendy Wood, profesora de psicología y economía de la Universidad del Sur de California y autora del libro, Good Habits, Bad Habits: The Science of Making Positive Changes that Stick (Buenos y malos hábitos: cómo adoptar cambios positivos y duraderos).

Strava ha desarrollado este nuevo formato de reto con varios deportes para que puedan participar todo tipo de deportistas, ya que incluye todos los deportes de la plataforma (un total de 32). Al registrar un mínimo de 15 minutos practicando cualquiera de los deportes reconocidos, Strava contabiliza automáticamente la actividad del día de cara al reto. Hasta ahora, los retos de Strava siempre se habían centrado en un solo deporte y se especificaba la distancia en carrera que debía cubrirse en un mes o la altitud que debía superarse en el caso del ciclismo. Con el lanzamiento de ‘The Escape Plan’, Strava propone un reto diferente, que se alargará durante cuatro semanas, que propone practicar cualquier tipo de actividad física, al menos, cinco veces a la semana y que busca ayudar al usuario a desarrollar un hábito y mantenerse activo.

