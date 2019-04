Si tenes cinco minutos libres, hace esto y serás más feliz

¿Qué es lo que haces cuando tienes cinco minutos de descanso en tu trabajo?

Es probable que las manos se te vayan al teléfono, abras Instagram o Facebook y hagas esa cosa tan poco productiva llamada scroll down en busca de alguna foto que te guste. O que abras WhatsApp y veas que tu cuñado ha compartido otro meme de hace 3 años o que en el grupo de tus amigos de la universidad hay alguien insuflando los ánimos a base de compartir noticias de dudosa procedencia y maléfica intención

Si haces eso, lo sentimos, estás malgastando tu tiempo. Podrías emplear ese microespacio para hacer algo que te puede servir mucho. Al menos para tu salud mental y para tu equilibrio psicológico.

En el último número de la revista Harvard Business Review, en el que se analiza cómo invertimos el tiempo (y cómo lo desperdiciamos), la profesora de la universidad de Harvard Ashley Whillans asegura que todos cometemos un error muy básico en lo que respecta a la gestión de nuestro tiempo libre: “sobrestimamos la duración de una experiencia placentera”.

Para Whillans, no hace falta tirarse dos horas viendo una película para ser feliz o estar toda una tarde sentado en un sofá para descansar y desestreasrnos. “Al final terminamos desperdiciando pequeñas cantidades de tiempo que podemos usar de una manera más efectiva. Con tan solo cinco minutos de socialización con nuestros colegas o 20 minutos en una máquina de elíptica tienen mucho más poder para levantar nuestro ánimo que lo que esperamos”.

La felicida y el deporte

Whillans se refiere a esos pequeños espacios de tiempo que pasamos entre reunión y reunión o el tiempo que preferimos estar en la cama en vez de en el gimnasio. Cada día disponemos de un montón de pequeños descansos en lo que tendemos a mirar el correo electrónico o las redes sociales, actividades que hacemos automáticamente pero que no son nada disfrutables.

La importancia de saber lo que vamos a hacer en nuestro tiempo libre

El problema para Whillans es nuestra aproximación al tiempo libre. Tal y como revela la experta Laura Vanderkam, autora del libro “Off The Clock” sobre gestión de tiempo, “Poca gente empieza a trabajar por las mañanas sin saber lo que va a hacer hasta la hora de salida. Sin embargo mucha menos gente sabe lo que va a hacer durante sus horas libres, por lo que termina perdiendo el tiempo y sintiéndose insatisfechos”.

Y si eso ocurre en largos periodos de tiempo libre, como pueden ser los fines de semana, entre diario, con los microespacios libres que tenemos en la oficina es mucho peor.

Socializar a toda costa es la receta para la felicidad

Tanto Whillans como Vanderkam recomiendan que socialicemos todo lo que podamos para conseguir pequeñas píldoras de felicidad que no solo nos harán sentir más contentos, sino que además harán que nos sintamos más libres.

Pero tal y como resalta este artículo publicado en Business Insider, no todo es tan fácil como ponerse a hablar con tu compañero de mesa, sino que hay un factor contra el que debemos luchar: nuestras expectativas de que hablar con alguien va a ser algo aburrido. Sí, según Whillans todos tendemos a pensar que una charla de cinco minutos no nos va a aportar nada y por eso la evitamos. Pero no podemos estar más equivocados: esa conversación, aunque sea intrascendente, seguramente nos haga estar más contentos.

Corredora feliz

Fuente: Harvard Business Review / revistagq / Prof Ashley Whillans / Business Insider