Precio récord para unas zapatillas Nike: 437.000 dólares

Un coleccionista canadiense ha pagado más de 435.000 dólares en una subasta de Sotheby's por un exclusivo par de zapatillas de deporte de Nike "Moon Shoe", el primer modelo de la marca en la que se utilizó la revolucionaria suela de tacos de goma.

Con este par de deportivas de 1972 comprado en una subasta, Miles Nadal completa su colección de los 100 modelos más raros del mundo.

El empresario coleccionista canadiense Miles Nadal tenía casi todas las zapatillas más raras del mundo. Solo le faltaba un par: las Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe, de 1972. Pero este martes el empresario saldó su deuda personal. Nadal pagó 437.500 dólares (cerca de 392.000 euros) por el modelo diseñado a mano por el cofundador de la empresa deportiva, Bill Bowerman. La casa de subastas Sotheby's y Stadium Goods, un sitio web dedicado a la compraventa de prendas de deporte, organizaron la puja, que fue pública y por internet. Con este histórico objeto -solo se fabricaron 12 pares- el coleccionista se ha hecho con las 100 zapatillas deportivas más exclusivas del planeta. Su plan ahora es montar una exposición de todas ellas en el Museo de Automovilismo de Canadá, en Ontario.

Nadal no solo colecciona zapatillas. El millonario tiene 142 automóviles y 40 motocicletas que forman parte de la colección Dare to Dream en el Museo de Automovilismo de Canadá. En 2015 el empresario hizo noticia cuando abandonó la dirección ejecutiva de su empresa de márquetin y publicidad MDC en medio de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) sobre sus finanzas. La SEC lo obligó, entre otras cosas, a pagar 5.5 millones en multas civiles y le prohibió ejercer como jefe en una empresa pública durante cinco años por no haber declarado compensasiones y beneficios recibidos entre 2009 y 2014. Nadal volvió a emprender, esta vez fundando su propia compañía de inversiones Peerage Capital, en la que hoy se desempeña como director ejecutivo.