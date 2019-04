MIM 2019 aniversario: todo lo que tenes que saber

La entrega de kit

La entrega de kits se realizará en la Nave Cultural, Sala la Bascula. Dirección España 2110, Mendoza Capital

Viernes 26 de abril de 13:00 a 20:00 y Sábado 27 de Abril en el horario de 9:30 a 19:00

Tip: El horario más "tranqui" para retirar es entre las 14 y las 18:00. Evita las primeras horas, porque es cuando más gente se junta.

En la expo maratón podes retirar tu kit de corredor, ver algunas novedades del mundo del running.

Retiras tu kit personalmente o con la autorización de un tercero como figura en el reglamento:maratondemendoza.com/

Con tu kit de corredor, vas a recibir una mochila, una remera, el dorsal con tu numero de corredor.

Tip: El dorsal viene con el Chip incorporado ya y lo tenes que dejar ahí y colocar el dorsal en el frente de la remera para que pueda tomas bien tu tiempo.

Dorsal

Este chip es desechable y no requiere ningún tipo de manipulación por parte del corredor. Solo que debe estar bien visible el dorsal, que sirve para estimar tu tiempo de carrera. Para que funcione lo tenes que colocar adecuadamente en tu remera, caso contrario puede afectar luego tu clasificación.

Acordate de controlar BIEN tus datos, al momento de retirar tu kit, para que no afecte luego tu clasificación.

El clima

En la largada, la temperatura es más baja pero luego óptimo para correr.

El clima del domingo 28

La carrera

Son tres circuitos: 42K / 21K y 10K. Todos largan a las 8:00, del día 28 de Abril, y todos llegan a un lugar común: los Portones el Parque General San Martin. Un cuarto circuito recreativo de 4k, larga a las 11:00 y llega también a los Portones el Parque General San Martin.

Las largadas, podes verlas en www. maratondemendoza.com/

Las largadas

Largada distancia 42k : Referencia: próximo a Puente Colgante Cacheuta, Luján de Cuyo

MIM 42k largada

Largada distancia 21k : Referencia: próximo a Barrio Portal Vistalba, sobre calle Roque Saenz Peña, Luján de Cuyo

MIM 2019 Largada 21k

Largada distancia 4k : Referencia: Portones del Parque General San Martin. La largada será a las 11:00.

MIM 2019: horarios de largada

Que hacer con la ropa o los bolsos

La organización recomienda dejar la ropa, bolsos y pertenencias, en el guardarropa principal próximo a la llegada en Portones el Parque General San Martin, antes de ir a la largada.

Podes llevar un abrigo a la largada y que luego dejaras en una bolsa con tu numero de corredor que será transportado al guardarropa principal próximo a la llegada en Portones el Parque General San Martin. Luego cada LARGADA tiene un micro guardarropa. Los guardarropas en las salidas cierran a las 7:30 para poder llevar a tiempo tus pertenencias a la llegada. NO llevar objetos de valor.

Guardarropa

El transporte a las largadas

Se recomienda a los corredores, prever con antelación suficiente la llegada a las largadas, para poder precalentar y dejar sus pertenencias. La largada será puntual

El transporte es opcional de cada corredor, no obstante hay dos empresas, que ofrecen traslados: una es CATA (cuyos cupos están agotados) y BEE Travel, que podrán obtenerse en la entrega de kit el día 27/4 y hasta las 15:00

A los que contrataron el servicio de CATA, sale desde la Avenida del Libertador General San Martín intersección Padre Contreras, en el Parque General San Martin. Detrás de la rotonda de los Caballitos de Marly.

Salida de micros contratados por la Organización

Distancia de 42 KM / 5:45 AM

Distancia de 21 KM / 6:15 AM

Distancia de 10 KM / 6:15 AM

Se aconseja puntualidad ! Los micros se van ...y la carrera larga !

Tip: si no compraste tu traslado, NO VAYAS a los MICROS, no te van a dejar subir ya que los cupos son justos

Hidratación

A lo largo del circuito cerca de 20.000 botellitas, 5.000 bananas y Geles Victory Endurance.

Hay puestos de hidratación cada 5 Km, alternadamente de Agua (Bonacqua) y de Powerade.

Entrega de premios

Va a ser en la rotonda de los Caballitos de Marley, donde habrá música y animaciones. Será luego de la llegada de los corredores.

Tip: Si sos de que van a subir al podio, no te olvides tu DNI

Cortes de calle

A partir de las 7: 15 todo el recorrido va a estar cortado, para que los corredores puedan ubicarse en la salida y precalentar.

Av del Libertador, próxima a la rotonda de los Caballitos de Marley y Los Portones estará cerrado a partir de las 6:30 del día domingo 28 de Abril

Recomendamos tomar las precauciones pertinentes, el día previo para no tener impedimentos para trasladarse por los cortes que habrá con motivo de la Maratón.