Llaman a corredores de todo el mundo para correr por los océanos

Por cada kilómetro recorrido entre el 8 y 16 de junio, adidas, aportará un dólar para el proyecto Parley Ocean School que concientiza a los jóvenes de hoy sobre cómo crear un futuro mejor para el planeta. La campaña de este año también unirá corredores de todas partes del mundo con el fin de superar su objetivo del año anterior de $1 millón de dólares recaudados a $1.5 millones de dólares.

Correr por el medio ambiente

En Argentina, el puntapié inicial será el sábado 8 de junio en MARQ, Av. Libertador 999, CABA en dónde adidas junto a su comunidad de runners e invitados correrán una carrera física para darle comienzo a la carrera digital que durará del 8 al 16 de junio. Además, Nueva York, Shangai y Barcelona también tendrán su carrera física para salvar a los océanos.

Correr y proteger el medio ambiente

¿Cómo me sumo? Para poder ser un factor de cambio podes descargar Runtastic, la aplicación oficial de Adidas Runners. Una vez creado el perfil podrás seleccionar la opción de grupos y comunidades que deriva a “descubre adidas Runners”. A partir del 8 de junio encontrarás el grupo “Run For The Oceans Challenge”. Una vez unido hasta el 16 de junio comenzás a sumar km para salvar los océanos. adidas apoyará cada kilómetro recorrido con US$ 1 al programa Parley Ocean Plastic Program.