No es el caso de Lauren Bruzzone, quien a sus 72 años ha descubierto todo lo que el CrossFit le puede aportar.

Jubilada, ex abogada y profesora adjunta de la Universidad de Connecticut-Stamford, había practicado ballet gran parte de su vida y hecho ejercicio de baja actividad hasta los 67 años. Pero tras unos años de parón, sintió la necesidad de probar algo nuevo. Una amiga le acompaño a una clase de CrossFit… y hasta hoy.

“Todo lo que le he estado enseñando a Lauren es nuevo para ella porque mi estilo de entrenamiento es muy diferente al de CrossFit“, dice Wesley James, su actual entrenador . “Siempre se quedaba después de clase para trabajar en sus abdominales. Me dijo que no importaba si tardaba hasta los 78 años, pero que estaba decidida a alcanzar su meta“.

Así que, una semana antes de Navidad, James se ofreció a ayudarla a trabajar su core en sólo tres semanas. También compartió su progreso en su Instagram. “La gente me dice constantemente:’Soy demasiado viejo para esto o no puedo hacer ese movimiento‘”, dice James. “Pero pensé que si le mostraba a Lauren fuerza y músculo a su edad, podría ayudar a cambiar a muchos de opinión“. Y definitivamente lo ha hecho. Los vídeos de Bruzzone se han vuelto virales, inspirando a millones de personas en todo el mundo”.

En este momento el dúo está trabajando en calistenia, estabilidad y trabajo central, dice James. “Es importante establecer una base fuerte antes de que pueda intentar movimientos más avanzados“, dice. “Destaco la importancia del control del cuerpo, los movimientos controlados y la respiración adecuada“.