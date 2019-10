La mujer rompe la barrera de las 2h 15m en la maratón

En la Maratón de Chicago, la atleta keniata registró un tiempo de 2h14:04 y se convirtió en la primera mujer en bajar las 2 horas 15 minutos en la mítica prueba. La fiebre por romper los límites en los 42,195 kilómetros se contagia en Chicago, donde la keniana Brigid Kosgei (2h 14m 4s) mejora en más de un minuto el récord que se creía imbatible de Paula Radcliffe

Cherono ganador de la Martón de Chicago

La maratoniana keniana, nacida el 20 de febrero de 1994 y entrenada en su país, a 3.000 metros de altitud, por Erick Kimaiyo, se había convertido en abril en la más joven ganadora en la historia de Londres, donde obtuvo su segunda victoria consecutiva en un major tras haberse impuesto en Chicago ya en octubre pasado. Su mejor marca eran las 2h 18m 20s con que ganó en Londres, la séptima de la historia. En la carrera del récord, en la que rebajó su marca en más de cuatro minutos, corrió con las zapatillas Nike y hasta el kilómetro 39 le marcaron el ritmo dos liebres o pacers.. Ninguno de esos elementos está prohibido por la IAAF, que ha iniciado los trámites para homologarlo.

“Por razones culturales y fisiológicas, la mujer, que se ha incorporado de forma masiva más tarde al atletismo de competición, tiene aún mucho margen de mejora en las pruebas de resistencia, en las que quizás acabe confluyendo con las marcas de los hombres”, dice el fisiólogo Xabier Leibar. “La mujer metaboliza mejor las grasas para convertirlas en combustible en pruebas largas, en las que la influencia de la testosterona no es tan decisiva como en las de velocidad. Y no olvide que en épocas prehistóricas la mujer tenía la misma talla física que el hombre”.

El récord de Kipchoge abrió la fe en que los corredres pueden resistir ritmos más altos de los que pensaban desde el principio de los maratones. Dado que ahora los carbohidratos que beben para reponer los depósitos de glucógeno, , están formulados para que ayuden al vaciamiento gástrico, para que no se queden en el estómago y lleguen a donde tienen que llegar, los depósitos de glucógenos ya no se vacían. Hay energía para dos, tres kilómetros más. Desaparece el miedo que se tenía al muro, el desfallecimiento que solía llegar en el kilómetro 35." Lo demostró Kipchoge y lo ha demostrado Kosge en esta fin de semana con los dos récords.

La keniana corrió a una media de 3m 11s el kilómetro. Tan llamativo que Paula Radcliffe, la plusmarquista desposeída del récord mundial dijo: “Si es capaz de no morir en el intento, si no desfallece después de una salida tan rápida, esta mujer va a batir mi récord”. No desfalleció. Levantó el pie y reguló su ritmo. El kilómetro 10 lo pasó en 21m 28s, lo que permitía augurar un tiempo final de 2h 12m 26s, y la media maratón en 1h 6m 59s (su plusmarca en la distancia es de 1h 5m 28s), que ya indicaba un récord final de 2h 14m.

Destaca la crónica publicada por la IAAF que la primera mujer que ha sido capaz de abatir la barrera de las 2h 15m solo se permitió sonreír en los últimos 20s de su carrera, cuando empezó a intuir la magnitud de lo que estaba consiguiendo. Había rebajado en 1m 21s una marca tan imposible que se había mantenido 16 años como récord del mundo, el récord que más tiempo se ha mantenido en maratón, masculino o femenino,

Lawrence Cherono

La segunda clasificada tras Kosgei fue la etíope Ababel Yeshaneh, que llegó a casi siete minutos (2h 20m 51s).

En categoría masculina se impuso el keniano Lawrence Cherono (2h 5m 45s), quien ya se había impuesto en Boston. A un segundo llegó el etíope Dejene Debela. El favorito, Mo Farah llego octavo.