Hay que hacerlo para que tu bici tenga una larga vida.

Tu bicicleta de ruta tiene que ser limpiada mínimo una vez al mes, o cada 20 o 25 viajes. En cambio, una de montaña, lo debes hacer aún con más frecuencia. Aparte de esto, conoce todo que más debes saber con esta guía paso a paso para limpiar tu bicicleta.

1. Elementos necesarios

Para el cuidado correcto de tu bicicleta necesitarás ciertos artículos domésticos:

Una remera vieja.

Cepillos variados y cepillo para ruedas del tipo suave.

Baldes

Manguera de jardín con cabeza rociadora.

Desengrasante.

Esponja.

Jabón para lavar platos.

Para aprovechar mejor los utensilios, recicla tus esponjas para poder usarlas cuando quieras. También podes usar un poco de hilo dental con un trapo limpio en los engranajes, platos y otros lugares difíciles de alcanzar. Sin embargo, nunca debes colocar las herramientas, baldes, trapos y esponjas juntas, puesto que puedes confundirte, y no querrás cubrir el marco con grasa de transmisión, ¿verdad? Asimismo,no debes utilizar una esponja o cepillo abrasivo en el marco, ni tampoco una manguera de alta presión, porque el agua entrará y degradará los rodamientos.

Cómo limpiar tu bicicleta correctamente

2. Cómo comenzar

Llena dos baldes con agua y con un generoso chorro de jabón y coloca tus cepillos, esponjas y trapos dentro de los ellos.

Coloca tu bicicleta en un soporte; esto la levanta del suelo y facilita el acceso a todos los rincones y grietas.

Saca las ruedas. Podes insertar un protector de cadena cuando se retira el cassette, para mantener la tensión en el tren de transmisión.

Cómo limpiar la bicicleta de ruta

3. Piezas que debes limpiar

3.1 La cadena

Usa un desengrasante y gira las bielas hacia atrás para que llegue a cada enlace.

Después de aproximadamente cinco a 10 minutos, enjuaga con la manguera, utilizando una corriente suave de agua.

Si la cadena todavía está sucia, aplica pequeñas gotas de detergente como si fuera un lubricante, sujeta la cadena con el lado áspero de la esponja y gira las manivelas durante varias rotaciones, y luego enjuaga.

Cómo hacer una buena limpieza a una bicicleta

3.2 La transmisión

Sumergi un cepillo de cerdas duras en uno de los cubos precargados y frota los platos. Recomendamos usar un cepillo fino para entrar en las grietas alrededor de los dientes, poleas y anillos.

Enjuaga con un chorro suave de agua y repití si todavía ves que sigue sucia.

Agarra la rueda trasera y gotea un poco de jabón en el cassette, frota y, por último enjuaga.

Cómo limpiar cuidadosamente una bicicleta

3.3 El marco de la bicicleta

Sumergí una esponja suave y limpia en el segundo balde (sin utilizar).

Enjabona el marco, frotando desde el frente hacia atrás, y luego enjuaga. Si tenes frenos de pinza, limpia las almohadillas con el lado abrasivo de la esponja.

¿Cada cuánto hay que limpiar la bicicleta?

3.4 Las ruedas

Recomendamos el uso de cepillos más grandes y suaves especiales para llantas, para que puedas ingresar a cada rincón con un mínimo esfuerzo.

Insértalo en el balde que usaste para tu marco, y comenzando en la válvula, frota todo alrededor de la rueda.

Golpea suavemente los radios y el cubo, y luego gira la rueda para proseguir con el lado opuesto.

Repetí en la otra rueda, por último, enjuaga. (Si tiene frenos de disco, usa el lado suave de una esponja con agua y jabón en los rotores).

Aprender a limpiar correctamente tu bicicleta

4. Cómo acabar la limpieza de tu bicicleta

Volve a colocar las ruedas y gira las bielas para asegurarte de que la transmisión funcione sin problemas.

Limpia todo con un paño seco o déjala secar al aire libre.

Por último, lubrica la cadena antes de volver a usar la bicicleta.

Limpieza y mantenimiento

FuenteFlickinger, L. A Step-by-Step Guide on How to Clean a Bike. Para Bicycling [Revisado en Agosto de 2018] Jesús Alberto Bordones Bordones en Ciclismo