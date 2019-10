Kipchoge y el desafio a la barrera de las dos horas en la maratón

Nos encontramos expectantes, una vez más, ante el reto de Kipchoge y el equipo de INEOS 1:59 challenge para bajar de dos horas en maratón: un hito del que queremos ser testigos y no perdernos nada porque será algo histórico

Un reto maravilloso impulsará en las primeras horas de la mañana en Viena este sábado al ser humano contra su evolución pautada. Auspiciado por Jim Ratcliffe, el hombre más rico de Gran Bretaña, propietario de la petroquímica Ineos. El keniano Eliud Kipchoge asalta la barrera de las dos horas sobre la distancia del maratón

Aunque no tenga carácter oficial por las ayudas que pueda recibir, con una legión de 41 liebres rotatorias, entre los que se encuentran atletas tan brillantes como los tres hermanos Ingebrigtsen, Chelimo, Musagala, Lagat, Barega, o Centrowitz, o el efecto aerodinámico que pueda provocar el automóvil que llevará delante marcando el reloj -a 21,3 km/h-, el posible éxito elevará al fondista africano por encima de todos los atletas. Por encima del resto de la especie humana.

El atletismo ya ha asistido a hitos colosales. Jim Hines bajó de 10 segundos en los 100 metros en 1968 o Roger Bannister liquidó la barrera de los cuatro minutos en la milla en 1954. Esas conquistas provocaron un revuelo fabuloso, pero el mundo no había alcanzado la globalidad de ahora, ni su hazaña alcanzó la dimensión que puede tener el maratón en un momento de la historia donde el running hace furor.

Si hay algo que distingue a Kipchoge sobre los demás atletas es su capacidad para cumplir objetivos. Desde que abandonó la pista, donde tuvo dos medallas olímpicas en 5.000, bronce y plata en 2004 y 2008, ha corrido 12 maratones, además del Breaking 2 de Monza. Ha ganado 11 y fue segundo en 2013 en Berlín.Hay garantías suficientes para el éxito.

Cuando lo intentó en 2017 en el circuito de Monza -con una curva demasiado cerrada, incluso-, la marca de Kipchoge en maratón era de 2.03:05. Entonces, con la ayuda extra, marcó un tiempazo de 2.00:26. El año pasado rebañó el récord del mundo hasta 2.01:39. Hay que estar preparado para el 1.59:..."Me siento más preparado y más confiado. He corrido a esa velocidad (para romper las dos horas) durante los pasado dos años, así que no es que me tenga que preguntar cómo lo voy a hacer", sostiene el keniano.La expectación asegura, al mismo tiempo, otro maratón de debates.

El equipo de Kipchogue

Los que versarán sobre la valía de la marca -nunca oficial por las liebres rotatorias, porque no hay antidopaje ni, al menos, tres competidores-, con la convicción, además, de que la Federación Internacional va a prohibir este tipo de zapatillas, autoras de las cinco mejores marcas en la mítica distancia. Pero, mientras tanto, disfruten.

En Argentina se puede ver a las 3:15 am en la página del evento https://www.youtube.com/channel/UCrc3XCtBGtWErZUVVvn15jQ