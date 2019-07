El chaleco para correr con aire acondicionado

Este invento argentino es una locura ? Puede ser pero permite que sigas corriendo durante el verano con la ayuda de un chaleco con aire acondicionado.

Correr durante el verano es un riesgo debido a las altas temperaturas, pero un argentino quiere motivarte a salir de casa para seguir entrenando con un invento de lo más extravagante. Inspirándose en la mítica película de ‘Regreso al Futuro’, ha conseguido crear un chaleco de lo más futurista con aire acondicionado que ayuda a bajar la sensación de calor entre 5 y 10 grados.

Con el objetivo de disminuir el uso del aire acondicionado, este chaleco Cold Air lleva incorporado un pequeño ventilador en la parte delantera como posterior de la prenda que consigue que la zona del torso y de los brazos se mantengan fríos. Ayudará a que la temperatura corporal se mantenga normal y así no tengas el riesgo de sufrir un golpe de calor. Además, está diseñado de tal forma que lo puedes llevar a cualquier carrera ya que es totalmente estético y poco pesado.

Chaleco para correr refrescado en altas temperaturas

Funciona a través de tres baterías recargables que tienen una autonomía de siete horas, por lo que es perfecto para un Ironman por cualquier desierto del mundo. Además, la batería que lleva incorporada se puede recargar conectándose a cualquier auto o moto.

A pesar de que, en ocasiones, el creador de este chaleco pensó que nunca lo lograría, al final obtuvo el prototipo que tenía en la mente. "Me estoy volviendo loco, esto es imposible de lograr, estoy perdiendo tiempo y dinero en algo que no va a funcionar y no tiene posibilidades de éxito", afirma, “soñé con el chaleco, seguí haciendo pruebas con diferentes materiales hasta conseguir un chaleco eficiente, cómodo y estético”. Ahora, este argentino se encuentra en busca de financiación en la web de Indiegogo para conseguir fabricar el chaleco Cold Air en grandes cantidades para poder ponerlo a la venta a un precio de u$s 400.-