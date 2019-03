Declaran de interés nacional la 20° Maratón Internacional de Mendoza

La carrera madre de la provincia contará con récord de competidores en 42k, 21k, 10k y 4k participativos. El mayor atractivo, como todos los años es que consta de 4 largadas en diferentes escenarios típicos de Mendoza y una sola llegada: los majestuosos Portones del Parque General San Martin.

Este año con récord de inscriptos a nivel internacional, Además ofrece un incentivo monetario para los corredores locales y uno especifico para corredores brasileros y chilenos, como incentivo para lograr un mayor impacto económico en la provincia.

Es destacable el aporte de la MIM hace a la economía de Mendoza, por el impacto económico que genera el evento en el comercio y el turismo, atrayendo no solo a deportistas, sino también a sus familiares y amigos. Además al convocar a deportistas nacionales e internacionales con el objetivo de promover la actividad física para una óptima calidad de vida, y además, es uno de los eventos que contribuye a la difusión y promoción de nuestro país.

Importante convocatoria para la edición aniversario

Al igual que las grandes maratones del mundo, la MIM recorre importantes puntos de atracción turística: desde la largada en el Puente Colgante de la precordillerana Cacheuta, continuando por la ruta principal con el típico paisaje árido de nuestra montaña al principio; pasando por las zonas de viñedos de Luján de Cuyo y Godoy Cruz y finalizando en los majestuosos Portones del Parque General San Martín en plena Ciudad de Mendoza.

En la edición 2018 llegaron corredores de todo el mundo: Uruguay, Perú, Holanda, Canadá, Australia, Polonia, Alemania, Paraguay, Rusia, Dinamarca, Estados Unidos, China, Israel, México y los corredores incondicionales de siempre de Chile y de Brasil. Obviamente párrafo aparte merecen los corredores que viajan de todas las provincias de la República Argentina y muy especialmente a los mendocinos que hacen que la MIM sea una verdadera fiesta del Deporte, que se repite año a año.

La llegada en los Portones

Un importante incentivo económico

“La Maratón de Mendoza, estimula al mundo del "running" para fomentar el desarrollo y crecimiento del atletismo, y de esta manera formar embajadores del deporte y la cultura Argentina, para proyectarse en el mundo. Por este motivo habrá un reconocimiento económico para los deportistas en el circuito de 42k sostienen desde la organización.

La Fundación Filipides, organizadora de este evento, instaló un premio especial para los mejores atletas mendocinos ganadores de la Maratón. Este premio, se denomina CRISTIAN MALGIOGLIO, en honor a quien fuera el primer ganador de la MIM en 1999, y se entrega por tercer año. El mencionado atleta será además nuevamente el director técnico de la Maratón.

El ganador de la edición 2018

También se premiará por categorías cada 5 años en las diferentes distancias (42k, 21k y 10k) como también cada corredor que cruce la línea de llegada, recibirá su medalla de finisher.

El premio destinado al atleta MENDOCINO, ganador de los 42k en las categorías femenino y masculino, deberá acreditar en forma fehaciente haber nacido en la Provincia de Mendoza o contar con probada residencia en esta Provincia, por los menos cinco años antes de la fecha de la celebración de la Maratón Internacional de Mendoza)

Mendoza crece junto con la MIM

Gracias a la extensa campaña de difusión que realizo la MIM, lo hace extensivo a la marca MENDOZA, a lo largo del mundo, con este evento con las connotaciones positivas para la provincia.

Gran cantidad de extranjeros participan del evento

Este evento tiene una gran importancia para el país y para nuestra provincia en particular. Cada corredor que nos visita, viene acompañado. Cada visitante que recibimos y que tiene una buena experiencia en Mendoza difunde la imagen de la provincia hacia afuera y se convierte en promotor.

El reconocimiento a nivel Provincial, Nacional e Internacional

Por la trascendencia internacional alcanzada, por el número creciente de países participantes, la gran cantidad de público que la visita y la unánime expresión que considera a este evento como uno de los actos deportivos y culturales más importantes del país, la MIM ha sido declarada este año de Interés Nacional, por la Presidencia de la Nación, de Interés Turístico Nacional, por el Ministerio de Turismo de la Nación y la Provincia y por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza.

Por otra parte, La IAAF (International Association of Athletics Federations ) y AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) otorgaron a la MIM, el certificado internacional, por el cual homologan la distancia del circuito.

Luego de un riguroso proceso de homologación, la MIM se encuentra dentro de las pocas maratones en latinoamérica que cuentan con esta homologación, y que a nivel internacional la tienen la maratón de New York, Berlin, Boston, Chicago entre otras.