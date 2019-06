Cuida tu bici en invierno como un profesional

El invierno es quizá la temporada más dura para utilizar la bici. Es posible que en estos momentos te toque arreglar pinchazos con los dedos congelados por el frío.

Por supuesto, no podemos cambiar el invierno, pero unos cuantos consejos te ayudarán a sobrevivir durante la temporada más fría.

Guardabarros

Guardabarros de la bici

Es obvio, pero no podemos olvidar que los guardabarros te protegerán del barro. De todas maneras hay que tener claro que es imposible ir en bici en invierno y no acabar embarrado. Los mejores guardabarros son aquellos que van montados en la horquilla para proteger tu cara y ojos, mientras que el trasero mantendrá tu cola seca. Eso sí, puede que la estética de estos guardabarros no sea la mejor.

Neumáticos

Las ruedas de la bici y el cuidado en invierno

Utilizar neumáticos específicos para el invierno es una manera fantástica de aumentar tu confianza cuando llega el frío. Los neumáticos son algo muy personal y varían mucho en precio, pero lo ideal es que te decidas por unos que tengan unos buenos tacos, bien separados entre sí, que te ayuden a atravesar el barro y que éste no se quede luego pegado a la goma. Los mejores neumáticos de invierno suelen ser un poco más estrechos para cortar el barro con eficacia.

Pedales planos

Los pedales

No te deprimas, pensa en el invierno como una oportunidad para mejorar tus habilidades cambiando los pedales. Si sos más eficaz en los virajes y en los saltos, eso te permitirá superar los malos hábitos y ser un piloto de más nivel. Los pedales planos ofrecen menos espacio para que se deposite el barro y son más fáciles de limpiar y mantener.

Espuma

El cuidado de la bicicleta en invierno

Es una espuma especial que se usa mucho en las motos. No sólo protege tu bici, sino que le da una imagen muy profesional. Se puede cortar y poner en todos los agujeros para evitar que se deposite el barro. Algunos también la ponen en el tubo inferior del cuadro pero quizá eso es mejor dejarlo para las carreras.

Una buena limpieza

El cuidado de la bicicleta

Se han acabado los días en los que guardabas la bici llena de polvo. Una buena limpieza te evitará pagar una bocha, cuando lleves la bici a hacerle el mantenimiento en primavera. La transmisión sufre mucho en invierno, y asegúrate de que ruedas, cambio y todo lo que se mueve esté limpio. También es esencial mantener en buen estado los retenes de la suspensión, además de los frenos.

Pastillas de freno

El cuidado de la pastilla de frenos

Cuando hace mucho frío lo ideal es montar pastillas de freno metálicas. El metal (a diferencia de lo orgánico) es un material que en las pastillas de freno quizá no ofrezca tanto tacto pero se calienta antes por lo que los frenos funcionarán desde la primera curva, en vez de a mitad del descenso del sendero.

El cuidado de la bicicleta en invierno

Fuente: Ric McLaughlin Fotos: RED BULL CONTENT POOL