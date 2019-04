Argentino detenido en la Maratón de Malvinas

Daniel Ujhelly había participado de una maratón el 23 de marzo pasado. No lo dejaron tomar el vuelo de regreso al continente.

El atleta argentino con el dorsal N 46

En comunicación telefónica con Mañana Express de Radio Horizonte 94.1, el deportista comentó que participó de una maratón en homenaje a los caídos fue retenido en las Islas Malvinas luego de que se le encontraran municiones. Él participó de la “Maratón Puerto Argentino” realizada el pasado sábado 23 de marzo, no pudo subir al avión de regreso al continente al incurrir en lo que las autoridades consideran una falta grave.

Dijo Daniel, que los turistas argentinos que llegan al archipiélago intentan llevarse piedras o restos de municiones.

Y que para él tiene un simbolismo histórico. Sin embargo, en el caso del maratonista, no le permitieron volar el sábado pasado.

Ujhelly nos decía “Más allá de lo traumático y choqueante que fue que me lleven detenido del aeropuerto como que si fuera un criminal, tengo que reconocer que el trato de la policía británico fue sumamente bueno, todo tiempo me preguntaron si quería un médico, me ofrecieron un traductor, un abogado. Rechace este, me voy a representar a mí mismo hoy martes. No estoy de acuerdo con los delitos que se me imputan tenencia de munición de guerra sin permiso e intento de exportación de munición de guerra, son los dos delitos que me imputan. Lo que se va ha decidir si voy a ser procesado o no. Me encuentro bien y estoy alojado en el Hotel”, fueron palabras de Daniel Ujhelly.

En las próximas horas se decidirá la situación del deportista.

El otro incidente ocurrió luego que un ex combatiente fuera detenido por mostrar una bandera y cantar el himno argentino. Luis Alberto Escobedo, de 57 años y ex futbolista profesional, viajó hace dos semanas junto a otros ex combatientes que regresaban por primera vez al territorio donde se desarrolló la guerra en 1982.

Fuentes: Daniela Badra Lapovsky y eldiariodecuruzu.com