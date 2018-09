Este finde se corre la Maratón de los récords, la Maratón de Berlin

La maratón de Berlín forma parte de la World Marathon Majors, la competición que agrupa las seis maratones más importantes del mundo: Londres, Nueva York, Boston, Berlín, Tokio y Chicago. En el año 1974 se celebró la primera carrera en la capital de Alemania y solo corrieron la prueba 286 atletas. Una cifra que contrasta cuando se compara con los 28.000 deportistas que participaron en 1998. Actualmente, el número de participantes está limitado a 40.000.

En el terreno extradeportivo, la maratón de Berlin está cargada de historia. En el año 1974 el muro de Berlín dividía la ciudad entre el bloque soviético y el bloque occidental. La carrera transcurría por el Berlín occidental hasta que en 1981 atravesó las vías y avenidas del Berlín Este. Nueve años después, en 1990 la maratón de Berlín se celebró tres días antes de la Reunificación de Alemania. Hitos históricos que se vivieron de primera mano en esta mítica carrera que recorre el corazón de Europa.

¿Cuándo se celebra?

La maratón de Berlín no tiene una fecha fija. Aunque siempre se celebra en domingo y en septiembre. La maratón de Berlín 2018 se celebra el domingo 16 de septiembre.

Un poco de datos: cantidad corredores e ingresos por turismo

La carrera de Berlín, que se remonta a 1974, reúne cada año a entre 1 y 1,5 millones de personas en las calles de la capital alemana. El récord de corredores que han sido capaces de cruzar su meta se remonta al año pasado (36.767), mientras que sus premios han ascendido en las últimas citas hasta los 416.000 dólares (50.000 para los ganadores masculino y femenina). Se calcula que su impacto económico, directo e indirecto, ronda los 140 millones de dólares, unos 120 millones de euros, lo que incluye desplazamientos, hoteles, hostelería, inscripciones, montaje y hasta el gasto de los patrocinadores, entre los que, además de BMW, destacan Abott y Adidas. Estas cifras convierten al BMW Berlin Marathon en la segunda prueba más importante del Viejo Continente en lo deportivo (por detrás de Londres) y en la principal desde el punto de vista económico, aunque lejos de las cifras de Chicago o Nueva York.

El BMW Berlin Marathon reunirá este domingo a corredores de más de 130 nacionalidades, aunque con especial presencia de runners europeos. España es el noveno país que más participantes aporta a la prueba, con entre 900 y 1.000 inscritos en cada edición. Las razones son varias: la cercanía hace que acudir sea más económico, el trazado anima a los aficionados, se celebra en una época del año ideal para correr y no coincide en el calendario con otras pruebas (Boston y Londres sí lo hacen).

Horst Milde, Fundador de la Maratón de Berlin, con LAP

World Records en Berlin

HOMBRES

1998: Ronaldo da Costa (Brazil; 2:06:05)

2003: Paul Tergat (Kenya; 2:04:55)

2007: Haile Gebrselassie (Ethiopia; 2:04:26)

2008: Haile Gebrselassie (Ethiopia; 2:03:59)

2011: Patrick Makau Musyoki (Kenya; 2:03:38)

2013: Wilson Kipsang (Kenya; 2:03:23)

2014: Dennis Kimetto (Kenya; 2:02:57)

Muejres

1977: Christa Vahlensieck (W. Germany; 2:34:48)

1999: Tegla Loroupe (Kenya; 2:20:43)

2001: Naoko Takahashi (Japan; 2:19:46)

El recorrido

El recorrido de la maratón de Berlín se caracteriza por ser llano y muy rápido. Prueba de ello es que en la capital alemana se suelen batir los principales récords del mundo. Otra de las ventajas del circuito es que no discurre por rectas interminables, que parece que no tienen fin para el corredor. Por lo que psicológicamente es una carrera muy amena y los 42,195 kilómetros se vuelven en toda una aventura.

La línea de salida y la de meta se encuentran muy cercanas, ya que ambas se encuentran en la zona más natural de la capital, en Tiergarten. Al salir los corredores atraviesan Grosser Stern y atraviesan las arterias principales de la ciudad. Uno de los momentos más impresionantes para los atletas se produce al cruzar la Puerta de Brandenburgo. Además de ello, las vistas de la ciudad que se tienen al hacer esta maratón son una maravilla para los corredores y un viaje por la historia de Berlín.

Las carreras más emblemáticas

En sus 43 años de historia, Berlín se ha consolidado como la maratón de los récords. La más rápida del mundo. Estas son algunos de los récords que se han batido en las calles de la capital germana:

2001 Naoko Takahashi se convirtió en la primera mujer en finalizar una maratón por debajo de las 2 horas y 20 minutos.

2003 Paul Tergat fue el primer varón en finalizar una maratón por debajo de las 2 horas y 5 minutos.

2008 Haile Gebrselassie consiguió arrebatarle el récord a Tergat al termina por debajo de las 2 horas y 4 minutos.

2014 Kimetto sorprendió al mundo al finalizar está maratón en tan solo 2:02:57

El clima

Aunque Alemania tiene fama de ser un país frío, que lo es, en esta época del año las temperaturas son suaves y oscilan entre los 12º y los 18º. Una temperatura ideal, ya que se suele aconsejar correr en torno a 10 grados centígrados para conseguir el rendimiento más óptimo.

Conseguir un dorsal

La manera más rápida y utilizada por todos aquellos que quieren participar en la maratón es participar en un sorteo abierto. La organización celebra un sorteo en la segunda quincena de octubre y los afortunados tendrán una plaza asegurada en la maratón del año siguiente.

Pero si eres de los que prefiere no dejar nada al azar, solo tendrás que presentar una marca acreditada inferior a la solicitada para tu sexo y tu grupo de edad. El otro requisito es que hayas completado la maratón al menos 10 veces.

Página oficial: https://www.bmw-berlin-marathon.com/en/plan-your-race/registration-2018.html

Tiempos para participar en la carrera

Hombres: edad/tiempo

18-44 2:45:00

45-59 2:55:00

Más 60 3:25:00

Mujeres: edad/tiempo

18-44 3:00:00

45-59 3:20:00

Más 60 4:10:00

Para acreditar un tiempo inferior a los solicitados, es necesario presentar un certificado AIMS de cualquier maratón que hayas corrido en 2016 o en 2017. Aun así, si no te toca el dorsal en el sorteo y no tienes ningún tiempo que acredite tus marcas, muchas agencias de viaje incluyen en su paquete un dorsal para poder participar en esta maratón. De igual manera, existen otras vías para poder participar en la carrera, ya que no es tan restrictiva como la maratón de Bostón o Nueva York.

Este maratón también está disponible para aquellos que quieran hacerlo en patines, sillas de rueda o bicicletas.