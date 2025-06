La hija de Luis Miguel reveló un problema de salud que la tiene bastante afectada

Qué tiene la hija de Luis Miguel

“Hoy vine a ver a mi doctora Mónica, quien es lo máximo aquí en Miami. Llevamos semanas pensando en el plan de ataque para mi melasma. Desde hace un par de años me empezaron a salir manchas de sol y, la verdad, ha sido súper frustrante, porque no es algo que se quite por completo, pero que sí se puede mantener bajo control”, relató la hija de Luis Miguel.